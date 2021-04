Gratis für PS4: Dieses Days Gone-Theme gibt es nur heute

Sonys Bend Studio feiert heute Geburtstag. Aber nicht den des Entwicklerstudios, sondern den ihres PS4-Spiels Days Gone. Das Open World-Spiel rund um Biker Deacon, der sich in einer Zombie-Apokalypse behaupten muss, erschien vor zwei Jahren exklusiv auf der PlayStation 4. Aus diesem Anlass verschenkt der Entwickler ein PS4-Theme, wie das Studio auf Twitter mitteilte.

Dynamisches Days Gone-Theme zum Geburtstag

Um das Theme zu erhalten, müsst ihr euch allerdings beeilen. Denn es wird je nach Region nur einen Tag gratis im PlayStation Store verfügbar sein und im Laufe des Tages dann wieder verschwinden. Mit den folgenden Codes könnt ihr es euch sichern:

Europa: QG4H-NMNN-N7P2

USA/Kanada/LatAm: G98M-2AN3-L6L4

Japan: 3BLE-QEN4-2HDL

Korea: M57A-FNNQ-AH5F

Asien: E775-GENL-M6CQ

Falls ihr das Theme im PS Store nicht laden könnt, versucht einen Neustart der Konsole. Sofern die Codes für eure Region noch nicht abgelaufen sind, kann das helfen, wie ein Twitter-User berichtete.

So sieht das Days Gone-Theme aus: Bend Studio veröffentlichte auf Twitter außerdem ein kleines Video, das euch das Sägewerk-Theme vorstellt. Da es sich um ein dynamisches Theme handelt, verändert es sich, in dem es anfängt zu schneien und Musik aus dem Soundtrack abspielt:

Link zum Twitter-Inhalt

Days Gone aktuell noch gratis bei PS Plus

Wer Days Gone bisher nicht gespielt hat, es aber nachholen will, kann es sich abseits der Abokosten "gratis" über PS Plus sichern. Im April gehört Days Gone zu den Gratis-Spielen des Abo-Services, allerdings auch nur noch für kurze Zeit. Darüber hinaus können sich alle mit einer PS Plus-Mitgliedschaft und einer PS5 das Spiel auch über die PS Plus Collection laden.

Mehr aktuelle Artikel zu Days Gone:

Wie ihr den verlinkten Artikeln entnehmen könnt, wird es ein Days Gone 2 vermutlich nie geben. Ein neuer Days Gone-Release steht aber trotzdem kurz bevor. Am 18. Mai erscheint das Biker-Abenteuer auch endlich auf dem PC und gesellt sich damit zu Death Stranding und Horizon Zero Dawn, die ebenfalls exklusiv auf der PS4 erschienen sind, ihren Weg aber mittlerweile auch auf den PC gefunden haben.

Wie gefällt euch das dynamische Theme? Sichert ihr es euch, oder habt ihr für Themes nichts übrig?