GTA 1991: Fans wollen San Andreas-Prequel und machen es einfach selbst

GTA San Andreas-Fans wünschen sich seit geraumer Zeit eine Art Prequel. Das könnte die sagenumwobene Vorgeschichte des Spiels besser beleuchten und einige der unbeantworteten Fragen beantworten. Genau das nehmen jetzt einige Modder selbst in die Hand: GTA 1991 soll eine sehr umfangreiche Prequel-Mod werden und Licht ins Dunkel der Story bringen.

GTA 1991-Mod soll Vorgeschichte zu San Andreas erzählen

Darum geht's: In GTA: San Andreas erleben wir die Geschichte aus der Perspektive von CJ. Der stellt fest, dass sich einiges verändert hat, als er zurück nach Hause kommt. Das Spiel ist im Jahr 1992 angesiedelt und wir erfahren nur aus zweiter Hand, wie die Grove Street früher ausgesehen hat oder was eigentlich überhaupt passiert ist.

Das führt dazu, dass die Geschehnisse in GTA San Andreas öfter das eine oder andere Fragezeichen hinterlassen, weil zum Beispiel unklar bleibt, wie es zu den Entwicklungen gekommen ist. Da versäumt Entwicklerstudio Rockstar Games einige einleuchtendere Erklärungen.

Aber zum Glück gibt es Modder: Die wollen nämlich genau hier ansetzen und in einer umfangreichen Prequel-Mod die Vorgeschichte zu San Andreas erzählen. Sie soll die Hintergründe beleuchten und 1991 spielen. Mehr Tiefgang und Erklärungen bietet die bisher schlicht GTA 1991 genannte Mod mit Hilfe der Hauptfigur Little Devil, die laut offizieller Lore irgendwann zwischen 1987 und 1992 gestorben sein soll.

Was soll da kommen? Ganz genau steht das alles noch nicht fest, aber geplant ist offenbar eine der umfangreichsten und ambitioniertesten Mods, die für die GTA-Reihe bisher veröffentlicht wurden. Mit neuen Fahrzeugen, Waffen, Charaktern, einer eigenen Story und mehr.

Wann kommt GTA 1991? Das steht noch nicht fest. Ein erstes Demo-Kapitel ist aber noch für die Veröffentlichung in diesem Monat geplant. Hier findet ihr den GTA 1991-Thread im Mod-Forum. Fraglich bleibt natürlich, ob die Mod jemals wirklich fertig wird und wie lange sie dann online bleibt. Rockstar Games und Publisher Take Two sind bekannt dafür, gegen solche Fan-Projekte vorzugehen:

Vor allem durch die Veröffentlichung der Remaster-Version von GTA San Andreas in GTA: The Trilogy - The Definitive Edition dürfte das Interesse an der Vorgeschichte des Open World-Klassikers nochmal deutlich angestiegen sein. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mod irgendwann auch wirklich komplett spielbar wird und ihren Weg irgendwie auch auf die Konsolen findet.

Was haltet ihr von einem San Andreas-Prequel?