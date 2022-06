GTA 3: Fan-Remake in Unreal Engine 5 zeigt, wie viel Potential die Definitive Edition verschenkt

Als eine Neuauflage von GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas angekündigt wurde, hätten viele Fans wohl gerne ein Remake genommen. Aber stattdessen haben wir nur Remaster-Versionen bekommen, die in Form der Trilogie-Definitive Edition dann leider auch noch weit hinter den Erwartungen zurück blieben. Also haben Fans es einfach selbst in die Hand genommen und einen Konzepttrailer für ein mögliches Remake in der Unreal Engine 5 gebaut.

GTA 3-Fan-Remake zeigt, was viele Fans sich von einer Neuauflage wünschen

Worum geht's hier? Um eine Neuauflage von GTA 3. Die ist zwar in Form von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vor Kurzem erst erschienen, ließ aber teils viel zu Wünschen übrig. Das Remaster sah teilweise sogar schlechter aus als das Original und erschien insbesondere auf der Nintendo Switch in einem desaströsen Zustand. Seitdem hat sich zwar einiges geändert, aber Fans träumen weiterhin von einer Neuauflage, die dem Original gerecht wird.

Fan-Remake sieht fantastisch aus: Die Unreal Engine 5 beschert uns ein weiteres Video von Fans, die kurzerhand selbst ein Remake anfertigen – oder zumindest einen Konzepttrailer dazu basteln. Von einem umfassenden Remake dürfte dieses Projekt hier meilenweit entfernt sein. Aber es zeigt immerhin, was theoretisch möglich wäre, wenn irgendwer richtig viel Geld in die Hand nehmen und Zeit sowie Arbeitskraft investieren würde.

Seht euch den Konzepttrailer an, es lohnt sich:

Mehr Unreal Engine 5-Videos zum Träumen:

Vorerst leider weiterhin Utopie: Uns ist dabei natürlich auch bewusst, dass sich Remaster und Remakes kaum vergleichen lassen. Remakes werden von grund auf neu entwickelt, Remaster hübschen nur etwas auf. Dementsprechend benötigt das eine sehr viel mehr Geld und Zeit als das andere. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das, was in diesem Fan-Konzept zu sehen ist, sehr viel mehr dem entsprechen dürfte, worauf Fans wirklich hoffen. Dass Rockstar nach der Definitive Edition-Trilogie etwas Derartiges auf den Weg bringt, wirkt allerdings extrem unwahrscheinlich. Bleibt uns wohl oder übel nur übrig, auf GTA 6 zu warten.

Wie gefällt euch das Video? Würdet ihr GTA 3 gern nochmal so spielen?