Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?

25.01.2026 | 10:00 Uhr

In der Geschichte von GTA 6 wird sich alles um das Gangster-Päärchen Jason und Lucia drehen. Und deren Figuren sind wohl ziemlich eindeutig an das wohl berühmteste Gangster-Päärchen überhaupt angelehnt: Bonnie und Clyde. Die Geschichte von Bonnie und Clyde ist aber nun wirklich alles andere als gut ausgegangen. Sie starben in ihrem von Kugeln durchlöcherten Auto, als sie in eine Falle der Polizei tappten. Mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar bewiesen, dass sie auch hochdramatische und ernsthaftere Geschichten erzählen können. Steht die Beziehung von Jason und Lucia also unter einem schlechten Stern? Sollten wir uns sorgen machen, dass GTA 6 am Ende ganz schön auf die Tränendrüse drückt?

Nun, DAS können wir heute noch nicht beantworten und würden wir natürlich sowieso nicht spoilern wollen. ABER wir können uns mal anschauen, was denn eigentlich aus den anderen GTA-Protagonisten geworden ist, nachdem ihre Geschichte in den Spielen abgeschlossen war. Denn obwohl alle Teile vor GTA 4 laut Rockstar in einem anderen Universum spielen als die HD-Ableger ist sich Rockstar nicht zu schade, die modernen Spiele mit allerlei Easter Eggs und Hinweisen auf den Verbleib lieb gewonnener Charaktere zu pflastern.

Und dank GTA Online haben wir einen riesigen Fundus an neuen Geschichten, in denen bekannte Gesichter der GTA-Welt nochmal aufgetaucht sind - mit dem neusten “A Safehouse in the Hills”-Update nun auch erstmalig Michael, weshalb wir nun endlich mit Sicherheit sagen können, dass ein ganz bestimmtes Ende von GTA 5 der bestätigte Kanon ist. Und das schauen wir uns jetzt an, vorher aber eine kleine Spoiler-Warnung: Da es hier um die schicksale der Protagonisten geht, kommen wir nicht umhin, Details zu den jeweiligen Enden der alten GTA-Teile zu verraten.
