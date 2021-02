GTA 5 für PS5 und Xbox Series X: Rockstar bestätigt Release-Zeitraum

GTA 5 ist wohl der populärste Hit von Rockstar Games, wohl auch deswegen hat insgesamt drei Konsolengenerationen überdauert. Auch die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S werden eine generalüberholte Version von GTA 5 erhalten. Wann genau das sein wird, dazu gaben die Verantwortlichen kürzlich ein kleines Update.

Release noch im Jahr 2021

In einem Gespräch mit Investoren und Analysten sprach Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, über die Veröffentlichung und Enthüllung der Ports. Demnach seien die beiden Versionen für die aktuelle Konsolengeneration "auf dem Weg".

Wann erscheint GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S? Die neueste Version von GTA 5 soll noch in der zweiten Jahreshälfte von 2021 erscheinen. Allerdings wurde im Gespräch nicht weiter spezifiziert, wann genau wir den Release erwarten können.

Die Veröffentlichung von GTA5 für die aktuelle Konsolengeneration könnte beispielsweise am 8. Geburtstag des Spiels erfolgen, da der Zeitpunkt innerhalb der zweiten Jahreshälfte liegt. So könnte uns ein Release am 17. September erwarten, der glücklicherweise auch noch auf einen Freitag fällt.

Weitere Informationen folgen demnächst

Außerdem fügte Take-Two Interactive hinzu, dass wir neue Details zu den Ports in den nächsten Monaten erwarten dürfen. Leider führte das Unternehmen dies nicht weiter aus, sodass wir nun abwarten müssen, wann wir neue Infohappen zu den aufpolierten Versionen von GTA 5 erhalten werden.

Auch GTA 6 steht in den Startlöchern

Während der Release-Zeitraum zu den Ports von GTA 5 zumindest einen groben Rahmen erhalten hat, liegt der Release von GTA 6 wohl noch in weiter Ferne. Unserer Einschätzung nach können wir hier wohl keinen Release von Ende 2022/Anfang 2023 erwarten. Somit könnte es sein, dass GTA 6 gar nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Werdet ihr euch die Ports zu GTA 5 zulegen?