GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt

Es kursieren neue Spekulationen um die angeblichen Kosten für Rockstar, um GTA 6 zu entwickeln.

Dennis Müller
31.03.2026 | 19:25 Uhr

GTA 6 wird wahrscheinlich das teuerste Entertainment-Produkt aller Zeiten. GTA 6 wird wahrscheinlich das teuerste Entertainment-Produkt aller Zeiten.

Rockstar wird ab dem Release von GTA 6 im November nicht nur Unmengen an Schotter einnehmen, bis dahin muss der schottische Videospielentwickler auch ordentlich in Vorkasse gehen. Laut einer neuen Hochrechnung, die auf offiziellen Finanzdokumenten beruht, könnte der Open World-Koloss unglaubliche 3 Milliarden US-Dollar verschlingen. (via mp1st.com)

Das hat es mit der absurd hohen Zahl auf sich

Damit ihr ein Gespür für die absurd hohe Zahl bekommt: Von aktuellen und in der Produktion extrem aufwendigen AAA-Spielen wie beispielsweise Cyberpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2 wird angenommen, dass sich die Kosten auf grob 300-500 Millionen US-Dollar belaufen.

Warum solch immens hohe Zahlen ein enormes Problem für die heutige AAA-Branche sind, erfahrt ihr hier:

Video starten 2:46:26 Die AAA-Industrie stolpert über den eigenen Größenwahn

GTA 6 würde demnach die Kosten der teuersten Videospiele aller Zeiten mit der Summe von 3 Milliarden US-Dollar also regelrecht sprengen.

Die Hochrechnung resultiert durch Einsicht der offiziellen Finanzdokumente von Rockstar North, in denen exakt angegeben wird, wie hoch die jährlichen Personalkosten in den Jahren 2020 bis 2025 für den Entwickler ausgefallen sind. Rockstar selbst hatte angegeben, dass das Open World-Spiel 2020 in die "full production" übergegangen ist.

  • 2020: 253 Mio
  • 2021: 295 Mio
  • 2022: 458 Mio
  • 2023: 418 Mio
  • 2024: 417 Mio
  • 2025: 374 Mio

Allein die Personalkosten für Rockstar North belaufen sich demnach auf grob 2,2 Milliarden US-Dollar. Da das Fiskaljahr 2026 jedoch noch nicht inbegriffen ist und Rockstar weltweit noch weitere Studios besitzt, die an der Entwicklung von GTA 6 beteiligt sind, wird angenommen, dass die tatsächlichen Kosten noch weit höher ausfallen.

GTA 6-Entwickler hat an extrem realistischem Grafik-Detail gearbeitet und es aus Versehen geleakt
von David Molke
GTA 6-Entwickler hat an extrem realistischem Grafik-Detail gearbeitet und es aus Versehen geleakt
Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr
von Eleen Reinke
Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr

Betrachtet die Zahl als grobe Einschätzung

Dass GTA 6 Unsummen an Geldern verschlingt, ist klar. Nachdem vor Jahren eine Summe von 2 Milliarden US-Dollar durchs Netz gegeistert war, ist zudem davon auszugehen, dass wir uns im Bereich weit über eine Milliarde bewegen.

Wenn es um den genauen Wert geht, solltet ihr das Ganze jedoch mit Vorsicht betrachten.

Zum einen arbeitete Rockstar North in der angegebenen Zeitspanne neben GTA 6 auch noch an Red Dead Online und GTA Online. Zum anderen werden auch Gelder in noch nicht angekündigte Projekte geflossen sein. Die gemunkelten Current-Gen-Versionen für Red Dead Redemption 2 könnten ebenfalls noch ein Kostenfaktor sein.

GTA 6, das Spiel ohne "kreative Einschränkungen"

Dass Rockstar jedoch keine Kosten und Mühen scheut, wurde in dieser Woche erneut durch eine Aussage von Rob Carr deutlich, der an GTA 5 und Red Dead Redemption als Audio-Designer gearbeitet hat. In einem Interview mit Kiwi Talkz auf das nahezu unbegrenzte Budget angesprochen, sagt er:

"Man kann sich bei Rockstar richtig austoben … Als kreativer Mensch hatte ich noch nie Probleme mit kreativen Einschränkungen. (...) Eine Sache, die Rockstar außergewöhnlich gut macht, ist die offene Welt…

Die erste Frage bei jedem Job ist: Wo liegen die Grenzen? Welche Einschränkungen gibt es? Man nennt technische Vorgaben. Zum Beispiel, dass jede Soundbank bestimmte Werte haben muss; das sind die Vorgaben für jede Mission. Das sind die technischen Einschränkungen. Aber wo liegen die kreativen Einschränkungen? Es gibt keine. Tobt euch aus!“

Durch die enorm hohe kreative Freiheit bestünde die Endphase der Entwicklung bei Rockstar dann neben dem technischen Feinschliff auch daraus, den Umfang der Spiele zu reduzieren und Überflüssiges zu entfernen. Auch deswegen, da zu viele Optionen ein großes Gefühl der Überforderung auslösen können.

Ob uns GTA 6 mit all seinen Inhalten überfordern wird und ob das Spiel am Ende der Meilenstein wird, den sich aktuell viele erhoffen, werden wir dann voraussichtlich ab dem 19. November auf PS5 und Xbox Series X/S erleben.

Glaubt ihr, GTA 6 kann seinem großen Hype gerecht werden oder denkt ihr, dass die Messlatte einfach zu hoch angesetzt ist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt

vor 6 Tagen

GTA 6-Entwickler hat an extrem realistischem Grafik-Detail gearbeitet und es aus Versehen geleakt

vor einer Woche

GTA 6 auch für Nintendo Switch 2? Der aktuelle Stand und die wichtigsten Gerüchte im Überblick

vor 3 Wochen

Ex-Rockstar-Entwickler sagt: Diese legendäre GTA-4-Mission war die Blaupause für GTA 6 - kennt ihr sie noch?

vor 4 Wochen

"Angeberische" GTA 6-Fans haben einen PlayStation-Glitch gefunden, der es aussehen lässt, als hättet ihr den Mega-Blockbuster schon gespielt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan kauft Star Wars-Set und bekommt nur falsche Teile - Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärt, was es mit denen auf sich haben könnte

vor 25 Minuten

LEGO-Fan kauft Star Wars-Set und bekommt nur falsche Teile - Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärt, was es mit denen auf sich haben könnte
GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt

vor einer Stunde

GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt
Das neue Harry Potter-Trio hat so gut wie ausgesorgt - so viel verdienen die neuen Schauspieler von Harry, Hermine und Ron allein mit Staffel 1

vor einer Stunde

Das neue Harry Potter-Trio hat so gut wie ausgesorgt - so viel verdienen die neuen Schauspieler von Harry, Hermine und Ron allein mit Staffel 1
Wie soll das jemand finden? - Crimson Desert-Spieler klettert auf der Flucht auf eine Kirche und findet genial versteckten Raum

vor einer Stunde

"Wie soll das jemand finden?" - Crimson Desert-Spieler klettert auf der Flucht auf eine Kirche und findet genial versteckten Raum
mehr anzeigen