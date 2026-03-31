GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt

GTA 6 wird wahrscheinlich das teuerste Entertainment-Produkt aller Zeiten.

Rockstar wird ab dem Release von GTA 6 im November nicht nur Unmengen an Schotter einnehmen, bis dahin muss der schottische Videospielentwickler auch ordentlich in Vorkasse gehen. Laut einer neuen Hochrechnung, die auf offiziellen Finanzdokumenten beruht, könnte der Open World-Koloss unglaubliche 3 Milliarden US-Dollar verschlingen. (via mp1st.com)

Das hat es mit der absurd hohen Zahl auf sich

Damit ihr ein Gespür für die absurd hohe Zahl bekommt: Von aktuellen und in der Produktion extrem aufwendigen AAA-Spielen wie beispielsweise Cyberpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2 wird angenommen, dass sich die Kosten auf grob 300-500 Millionen US-Dollar belaufen.

Warum solch immens hohe Zahlen ein enormes Problem für die heutige AAA-Branche sind, erfahrt ihr hier:

2:46:26 Die AAA-Industrie stolpert über den eigenen Größenwahn

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GTA 6 würde demnach die Kosten der teuersten Videospiele aller Zeiten mit der Summe von 3 Milliarden US-Dollar also regelrecht sprengen.

Die Hochrechnung resultiert durch Einsicht der offiziellen Finanzdokumente von Rockstar North, in denen exakt angegeben wird, wie hoch die jährlichen Personalkosten in den Jahren 2020 bis 2025 für den Entwickler ausgefallen sind. Rockstar selbst hatte angegeben, dass das Open World-Spiel 2020 in die "full production" übergegangen ist.

2020: 253 Mio

2021: 295 Mio

2022: 458 Mio

2023: 418 Mio

2024: 417 Mio

2025: 374 Mio

Allein die Personalkosten für Rockstar North belaufen sich demnach auf grob 2,2 Milliarden US-Dollar. Da das Fiskaljahr 2026 jedoch noch nicht inbegriffen ist und Rockstar weltweit noch weitere Studios besitzt, die an der Entwicklung von GTA 6 beteiligt sind, wird angenommen, dass die tatsächlichen Kosten noch weit höher ausfallen.

Betrachtet die Zahl als grobe Einschätzung

Dass GTA 6 Unsummen an Geldern verschlingt, ist klar. Nachdem vor Jahren eine Summe von 2 Milliarden US-Dollar durchs Netz gegeistert war, ist zudem davon auszugehen, dass wir uns im Bereich weit über eine Milliarde bewegen.

Wenn es um den genauen Wert geht, solltet ihr das Ganze jedoch mit Vorsicht betrachten.

Zum einen arbeitete Rockstar North in der angegebenen Zeitspanne neben GTA 6 auch noch an Red Dead Online und GTA Online. Zum anderen werden auch Gelder in noch nicht angekündigte Projekte geflossen sein. Die gemunkelten Current-Gen-Versionen für Red Dead Redemption 2 könnten ebenfalls noch ein Kostenfaktor sein.

GTA 6, das Spiel ohne "kreative Einschränkungen"

Dass Rockstar jedoch keine Kosten und Mühen scheut, wurde in dieser Woche erneut durch eine Aussage von Rob Carr deutlich, der an GTA 5 und Red Dead Redemption als Audio-Designer gearbeitet hat. In einem Interview mit Kiwi Talkz auf das nahezu unbegrenzte Budget angesprochen, sagt er:

"Man kann sich bei Rockstar richtig austoben … Als kreativer Mensch hatte ich noch nie Probleme mit kreativen Einschränkungen. (...) Eine Sache, die Rockstar außergewöhnlich gut macht, ist die offene Welt… Die erste Frage bei jedem Job ist: Wo liegen die Grenzen? Welche Einschränkungen gibt es? Man nennt technische Vorgaben. Zum Beispiel, dass jede Soundbank bestimmte Werte haben muss; das sind die Vorgaben für jede Mission. Das sind die technischen Einschränkungen. Aber wo liegen die kreativen Einschränkungen? Es gibt keine. Tobt euch aus!“

Durch die enorm hohe kreative Freiheit bestünde die Endphase der Entwicklung bei Rockstar dann neben dem technischen Feinschliff auch daraus, den Umfang der Spiele zu reduzieren und Überflüssiges zu entfernen. Auch deswegen, da zu viele Optionen ein großes Gefühl der Überforderung auslösen können.

Ob uns GTA 6 mit all seinen Inhalten überfordern wird und ob das Spiel am Ende der Meilenstein wird, den sich aktuell viele erhoffen, werden wir dann voraussichtlich ab dem 19. November auf PS5 und Xbox Series X/S erleben.

Glaubt ihr, GTA 6 kann seinem großen Hype gerecht werden oder denkt ihr, dass die Messlatte einfach zu hoch angesetzt ist?