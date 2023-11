Braucht GTA 6 eine deutsche Sprachausgabe? Eure Antwort ist ziemlich eindeutig

In einer Umfrage wollten wir von euch wissen, ob GTA 6 eine deutsche Sprachausgabe braucht.

Große Reihen von Rockstar wie Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption setzen ausschließlich auf eine englische Sprachausgabe samt internationalen Untertiteln und wir hatten uns zuletzt klar dafür ausgesprochen, dass sich das spätestens mit Erscheinen von GTA 6 ändern sollte.

Doch wie steht ihr zum Thema einer deutschen Sprachausgabe? Um das herauszufinden, haben wir euch in einer Umfrage zur oft hitzig diskutierten Debatte befragt und ein recht eindeutiges Ergebnis erhalten.

Klare Mehrheit für deutsche Sprachausgabe in GTA 6

Kommen wir direkt zum Ergebnis, an dem 3.115 Personen aus der GamePro-Community beteiligt waren. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die mitgemacht und sich rege an der Diskussion beteiligt haben.

Sollte GTA 6 eine deutsche Sprachausgabe bekommen?

53% - Ja, unbedingt (1.649 Votes)

22% - Für mich kein KO-Kriterium, aber wäre gut (672 Votes)

25% - Nein, eine englische Sprachausgabe reicht völlig (794 Votes)

Das Ergebnis zeigt, dass 75% eine deutsche Sprachausgabe befürworten. Für lediglich ein Viertel unter euch reicht die englische Synchro vollkommen aus.

"Das Lesen der Untertitel nervt": Eure Stimmen zur GTA 6-Umfrage

Beim Blick in die Kommentare wir das deutliche Ergebnis bestätigt, wenngleich ihr felsenfest davon überzeugt seid, dass sich am Status Quo in puncto einer rein englischen Sprachausgabe auch in GTA 6 nichts ändern wird – womit ihr sicher recht haben dürftet.

BSchäfer spricht sich für eine deutsche Sprachausgabe aus, auch, weil GTA meist auf schwer zu verstehende Dialekt-lastige Dialoge setzt:

(...) Gerade bei den Rockstar-Spielen wird sehr viel mit teils starken Dialekten gearbeitet, Slang und auch sehr viel Genuschel. Dazu soll man nebenher auch noch teils komplexe Dinge tun, wie ein Auto steuern oder anderweitig durch eine Mission hampeln. Kurzum: Es ist furchtbar. (...) Und bei allem, was recht ist. Wenn man sich ausreichend Mühe gibt, kann man so ziemlich alles in so ziemlich jeder Sprache ausreichend stark rüberbringen. Ja, es gehen Wortspiele verloren, aber das tun sie auch bei Untertiteln.

Caveman ist vom simultanen Lesen und Fahren auch genervt und schreibt:

Mich nervt das ständige Untertitel lesen auch! Zack, schon wieder gegen eine Laterne gefahren.....

Aber ich glaube das wird niemals passieren.

Nathan Fenix spricht sich auf für eine deutsche Sprachausgabe aus und ist sogar von allen genervt, die eine solche strikt ablehnen:

Hab die Diskussion nie verstanden. Bin immer für eine deutsche Sprachausgabe. Ob Spiel oder Film.

Respektiere es vollkommen wenn jemand sagt, dass er es lieber im O-Ton haben will und muss auch eingestehen, dass ich diese Leute ein wenig beneide. Mein Englisch ist zwar gut aber noch lange nicht so gut. Aber… was mich stört ist wenn diese Leute sich stark dafür machen das es keine deutsche Syncro braucht. Niemand nimmt ihnen die englische Sprachausgabe, aber bitte lasst mir und vielen anderen die Option es in unserer eigenen Muttersprache zu spielen – und wenn es bedeutet, dass ich 3 von 10 Witzen nicht verstehe.

Wie es mit GTA 6 weitergeht, werden wir Anfang Dezember erfahren. Dann soll laut Rockstar der erste Trailer zum "neuen Grand Theft Auto" erscheinen, der wohl nicht nur Vice City als Setting bestätigen dürfte, sondern auch Klarheit darüber schafft, mit welchen Hauptfiguren es an die US-Ostküste geht.