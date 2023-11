Rasenmähen und Lernen am College: GTA 6-Community sammelt die ungewöhnlichsten Fan-Wünsche

Könntet ihr euch vorstellen mit einem Charakter wie Trevor den Rasen zu mähen?

Die Grand Theft Auto-Community hatte jede Menge Zeit, eine lange Wunschliste für GTA 6 zusammenzustellen, schließlich sind seit dem Release von GTA 5 zehn Jahre vergangen. Die Frage, welche ungewöhnlichen Vorschläge dabei zusammengekommen sind, ist also wirklich spannend. Auf Reddit tragen Fans die Ideen zusammen.

Das sind einige der ungewöhnlichen Wünsche für GTA 6

Auf Reddit fragt User JasonAndLucia eigentlich streng genommen nach den dümmsten Dingen, die Leute sich von GTA 6 wünschen. Der Redditor fordert dazu auf, Wünsche aufzulisten, die Fans von anderen Personen gehört haben und die keinen Sinn ergeben oder das Spiel verschlechtern würden.

Wir finden allerdings, nur weil diese Ideen ungewöhnlich oder für einige Fans unerwartet sind, müssen sie nicht unbedingt schlecht sein. Was ihr von den Wünschen haltet, dürft ihr gerne selbst entscheiden und uns in den Kommentaren verraten. Wir stellen euch einige vor. Eine Community-Mitglied sagt beispielsweise:

Jemand hier hat gesagt, er oder sie wolle eine Mission, bei der man in einer College-Vorlesung sitzen muss.

Eine andere Person äußert den Wunsch, Gras mähen zu dürfen und die Idee kommt gar nicht so schlecht an. "Das wäre ehrlich ein tolles Feature", stimmt ein anderer User zu. "Ich will wirklich verdammtes Gras mähen", bemerkt ein anderer Fan. Ein weiteres Community-Mitglied schlägt vor:

Ziel: mähe Gras, (optional) trete nicht in Hundekacke

Gleich einige der Vorschläge zielen auf einen mehr Sim-artigen Charakter ab, beispielsweise auch die Idee, in 9-to-5-Jobs zu arbeiten. Eine andere Person hat vom Wunsch gehört, Autos auftanken zu müssen. Ein Fan hält ganz allgemein fest: "Je mehr du tun kannst, um mit Dingen in den Welt zu interagieren, desto besser."

Falls ihr dem Anime-Stil nicht abgeneigt seid, könnte euch auch diese GTA-Alternative interessieren:

2:47 Project Mugen - Der zweite Trailer verrät mehr Infos zum 'Anime-GTA'

Andere Community-Mitglieder können sich dagegen nicht vorstellen, dass Sim-Elemente zu einem actionreichen Gangster-Spiel passen würden. Dagegen merken einige Fans wiederum an, dass viele der Wünsche auch nur als optionale Features umgesetzt werden könnten, die auch ignoriert werden könnten.

Das nächste GTA wird Anfang Dezember in einem ersten Trailer enthüllt. Derlei Gameplay-Details werden dabei aber vermutlich noch nicht verraten.

Was sagt ihr zu den genannten Fan-Wünschen, beziehungsweise Sim-artigen Elementen und noch viel wichtiger: Welche ungwöhnlichen Vorschläge habt ihr für das nächste GTA?