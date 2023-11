'Heilige Mutter der Videospiele': GTA 6-Fans feiern die Trailer-Ankündigung euphorisch

Der GTA 6-Trailer ist angekündigt und das Internet reagiert begeistert, aber auch mit etwas Skepsis in Sachen Release Datum.

Viele Jahre mussten wir uns bezüglich GTA 6 mit Leaks und Spekulationen begnügen, denn es fehlte schlicht eine offizielle Aussage von Rockstar. Die lange Wartezeit auf eine Ankündigung hatte gestern dann endlich zu einem Ende.

Der Entwickler hat auf X verraten, dass der erste Trailer zum nächsten GTA schon bald Premiere feiert und Fans reagieren wie zu erwarten erleichtert und vorfreudig, hoffen aber auch schon inständig, nicht mehr zu lange auf das Spiel warten zu müssen.

Fans und die Branche reagieren auf die GTA 6-Trailer-Ankündigung

Im X-Post teilt Rockstar-Präsident Sam Houser mit: "Wir sind sehr aufgeregt, euch mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrungen mit euch allen teilen werden."

Dass dieser Post jede Menge Reaktionen provoziert, versteht sich von selbst. Was ganz viele Fans fühlen, hat ein User in Großbuchstaben festgehalten:

"ENDLICH!"

Eine andere Person legt mit einem doch etwas pathetischen: "Heilige Mutter der Videospiele" noch einen drauf. Ein weiterer User postet ein Bild von Franklin, Michael und Trevor, die gemeinsam über ein Smartphone gebeugt sind und meint dazu: "In der Minute, in der der Trailer droppt, wird es im Internet so aussehen". In eine ähnliche Kerbe schlägt der Kommentar: "Das wird der meist geschaute Trailer im Internet."

Manche Fans dagegen befürchten, dass der Release trotzdem noch sehr weit entfernt sein könnte. Eine Person schreibt beispielsweise: "Kann es kaum erwarten, es 2026 zu spielen." Andere spaßen bereits über Verschiebungen oder hoffen inständig, dass es nicht dazu kommen wird. Weitere Fans weisen noch mal darauf hin, wie lange die Durststrecke seit GTA 5 war.

Aber auch aus der Branche melden sich einige Stimmen. Publisher Devolver Digital reagiert mit dem gewohnten Humor und merkt an: "Braucht ihr einen Publisher? Die DMs stehen euch offen." Der Xbox-Account schreibt dagegen einfach: "Wir lieben verfrühte Geschenke."

Wie sah eure erste Reaktion auf die Ankündigung aus?