Keine Überraschung: GTA 6 könnte das einzige neue Rockstar-Spiel für PS5/Xbox Series X werden

GTA 6 befindet sich wahrscheinlich in Entwicklung und dürfte irgendwann für PS5 und Xbox Series S/X erscheinen. Das war es dann aber wahrscheinlich auch schon von Rockstar für diese Konsolengeneration. Das erklärt zumindest ein Insider und diese Einschätzung klingt sehr glaubwürdig. Immerhin brauchen riesige Spiele viel Zeit und auch bei der PS4- und Xbox One-Generation kam von Rockstar Games mit Red Dead Redemption 2 nur ein einziges neues Spiel.

GTA 6 bleibt wie RDR 2 wahrscheinlich das einzige neue Rockstar-Spiel pro Generation

Darum geht's: Dass GTA 6 irgendwann erscheint, steht mehr oder weniger fest. Offiziell angekündigt wurde das Spiel allerdings noch nicht und wir wissen dementsprechend auch noch nicht, wann es veröffentlicht werden soll. Aber es dürfte noch eine ganze Weile dauern, vielleicht sogar bis 2025.

GTA 6 und das war's? Laut dem Insider und Leaker AccountNGT veröffentlichen Rockstar Games kein weiteres neues Spiel in dieser Konsolen-Generation. Von Remaster-Versionen und Next Gen-Upgrades abgesehen, erwartet uns als einziges richtiges neues Spiel auf PS5 und Xbox Series S/X wohl einzig und allein GTA 6 – wenn überhaupt: GTA 6 kann auch immer noch eingestampft werden, obwohl das unwahrscheinlich wirkt.

Wäre nicht ungewöhnlich: Das mag den einen oder die andere überraschen und traurig stimmen, wirkt aber nicht unwahrscheinlich. Immerhin hat Rockstar Games auch in der Konsolen-Generation von PS4 und Xbox One nur ein einziges, wirklich neues Spiel veröffentlicht: Red Dead Redemption 2. Das dürfte vielen gar nicht klar sein, ist bei näherer Betrachtung aber nicht besonders verwunderlich.

Gut Ding will Weile haben: Das liegt wohl vor allem daran, dass solche detaillierten Mammutprojekte wie GTA 6 oder RDR 2 einfach unglaublich viel Zeit und Arbeit benötigen, um fertig zu werden. Bei GTA 6 dürfte das erst recht der Fall sein, wenn die Gerüchte rund um das angebliche Entwicklungs-Chaos und das Rebooten der Arbeit daran stimmen. Zusätzlich bringt Rockstar meist auch noch neue Versionen älterer Spiele unters Volk (looking at you, GTA 5).

Das könnte sonst noch kommen:

GTA 5: Eine aufgehübschte Version für PS5 und Xbox Series S/X wurde für 2022 angekündigt.

Eine aufgehübschte Version für PS5 und Xbox Series S/X wurde für 2022 angekündigt. Red Dead Redemption: Ein Remaster befindet sich laut Gerüchten angeblich in Entwicklung

Ein Remaster befindet sich laut Gerüchten angeblich in Entwicklung Red Dead Redemption 2: Könnte laut Gerüchten ebenfalls ein PS5-/Xbox Series X-Upgrade bekommen

Mehr News zum Thema:

Was ist mit Bully 2? Rockstar Games scheint sich nur noch auf die zwei größten Marken und Zugpferde des Entwicklerstudios zu konzentrieren: GTA und Red Dead Redemption. Von Letzterem könnte eventuell irgendwann ein Remaster erscheinen, GTA 5 wartet noch auf seine Next Gen-Fassung und auch RDR 2 bekommt womöglich ein PS5- und Xbox Series S/X-Upgrade. Aber auf ein Bully 2 solltet ihr laut demselben Insider (via Twitter) wohl besser nicht mehr hoffen.

War euch klar, dass Rockstar jetzt nur noch ein großes neues Spiel pro Konsolen-Generation rausbringt?