GTA 6 bringt laut Leak wohl Nebenmissionen zurück, die es so seit fast 20 Jahren nicht gegeben hat

GTA 6 bietet höchstwahrscheinlich wieder eine Open World voller Nebenaktivitäten.

GTA 6 kommt irgendwann in den nächsten Jahren, das scheint mehr oder weniger festzustehen. In der langen Wartezeit sickern auch immer mehr Leaks und mögliche Info-Häppchen durch. Ein spannendes Detail aus so einem Leak deutet zum Beispiel darauf hin, dass wir eine ganz spezielle Form von Nebenmissionen zurück bekommen. Die gab es so in den letzten GTA-Teilen nicht, zuletzt konnten wir sie in GTA San Andreas spielen. Das vor knapp 20 Jahren erschienen ist.

GTA 6 könnte die Trucking-Missionen aus San Andreas zurückbringen

Worum geht's? Um GTA 6: Das Spiel, das seit Jahren zu den am sehnlichsten erwarteten Titeln überhaupt zählt. Mittlerweile gab es haufenweise Leaks und vermeintliche Infos zum Schauplatz, aber offiziell angekündigt wurde die Fortsetzung immer noch nicht. Wir wissen eigentlich nur, dass es sich bei Rockstar in der Entwicklung befindet. Die Erwartungen sind natürlich riesig:

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«? - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

Hinweis auf coole Nebenmissionen: In einem der vielen Leaks wurden auf einer Map im Spiel offenbar einige vielversprechende Symbole entdeckt. Diese Symbole zeigen einfach nur einen Truck, also einen LKW. Das allein muss natürlich noch nichts heißen, regt aber die Fantasie an und könnte auf ein Comeback der Trucking-Missionen hindeuten (via: Reddit).

Wie hat das funktioniert? Falls ihr San Andreas nie gespielt habt: In dem altehrwürdigen GTA-Teil könnt ihr nicht nur Brummi-Fahrer werden, sondern mit RS Haul nach Abschluss einiger Missionen sogar ein eigenes Transport-Unternehmen führen. Dafür müsst ihr aber erst einmal acht Aufgaben absolvieren, die wie folgt ablaufen:

Wir müssen einen LKW-Auflieger zu einem bestimmten Zielort bringen.

Das muss entweder innerhalb eines Zeitlimits oder mit möglichst wenig Schaden passieren.

Teilweise liefern wir heiße Ware aus, dann gibt es direkt zum Beginn der Mission ein Fahndungslevel.

Spannend wird das Ganze natürlich vor allem dann, wenn wir mit einem eher langsamen Truck vor der Polizei fliehen. Dann müssen wir nicht nur versuchen, die Cops abzuhängen, sondern dabei auch noch möglichst wenig Schaden nehmen. Bonus-Challenge: Der gigantische Truck passt nicht überall durch.

In GTA 5 und GTA 4 gab es keine Trucking-Missionen. Wir konnten zwar einen Abschleppwagen fahren und allerlei andere Nebenaktivitäten absolvieren, aber eben nicht auf diese Art LKW fahren. Die neueren Teile haben sich bei den Nebenmissionen sowieso etwas stärker dem Realismus zugewandt. Wir sind gespannt, ob das mit GTA 6 wieder abnimmt.

Aber Vorsicht, freut euch nicht zu früh! Erstens ist das nur ein Leak, nichts daran ist final oder offiziell. Dementsprechend kann es auch gut sein, dass so etwas nie den Sprung ins fertige Spiel schafft. Außerdem muss so ein Truck-Symbol natürlich nicht zwingend heißen, dass es sich dabei auch wirklich um Trucking-Missionen handelt. Womöglich wird dort nur etwas von einem LKW abgeholt.

Wie fändet ihr LKW-Missionen in GTA 6? Was wünscht ihr euch sonst noch so für das Spiel, was vermisst ihr aus älteren Teilen?