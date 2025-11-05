Der PS Store-Eintrag von GTA 6 wurde geupdatet und Fans glauben erneut an morgigen Release von Trailer 3, aber: entspannt euch

Die PS Store-Seite von GTA 6 wurde geupdatet. Und Fans glauben, das heißt was.

In sieben Monaten soll GTA 6 erscheinen, und seit dem Release des zweiten Trailers im Mai 2025 haben wir nichts Handfestes mehr zum kommenden Open World-Titel von Rockstar zu Gesicht bekommen. Nach so langer Zeit der Funkstille und des Wartens werden die Spekulationen um einen dritten GTA 6-Trailer innerhalb der Community wieder größer. Zumal Rockstar uns immer noch erstes Gameplay-Material schuldig ist.

Was ist neu? Die PlayStation Store-Produktseite von GTA 6 wurde vor wenigen Stunden geupdatet (via Comicbook). Und na klar: Das heizt die Community jetzt ordentlich an. Hat das Ganze eine größere Bedeutung? Naht der Release von Trailer Nummer 3?

Wann kommt der dritte Trailer zu GTA 6?

Erst einmal: durchatmen. Ja, Rockstar wird den dritten GTA 6-Trailer (und damit höchstwahrscheinlich auch erstes Gameplay-Material) sicherlich in absehbarer Zeit veröffentlichen, aber wahrscheinlich nicht in den nächsten Tagen und schon gar nicht morgen, wie es ein anderes Gerücht zuletzt vermuten ließ.

Also, die PS Store-Seite von GTA 6 wurde kürzlich geupdatet, und zwar mit einer Werbung für GTA+, dem kostenpflichtigen Online-Service von Rockstar.

Einige Fans glauben, dass der Entwickler GTA 6 damit für eine bevorstehende Preorder-Phase vorbereiten könnte. Oder, dass uns größere Neuigkeiten zum kommenden Open World-Abenteuer (wie zum Beispiel Trailer Nummer 3) erwarten könnten.

Andere Fans wiederum glauben, dass das Store-Update wahrscheinlich nichts bedeutet und das denken wir auch: Rockstar will wahrscheinlich lediglich GTA+ bewerben, da die PS Store-Produktseite von GTA 6 höchstwahrscheinlich täglich von vielen Menschen aufgerufen wird. That's it.

Dritter GTA 6-Trailer am 06. November? Grund für die erneute Spekulation um einen baldigen Release des dritten GTA 6-Trailers dürfte aber auch ein Gerücht aus der letzten Woche sein: Unter anderem der GTA-Fan-Account "Zap Actu" schrieb, "diverse vertrauenswürdige Quellen" würden behaupten, dass das nächste Videomaterial zu GTA 6 am 6. November veröffentlicht wird.

An diesem Tag findet Take-Twos nächste Telefonkonferenz statt, auf der das Unternehmen seinen aktuellen Finanzbericht preisgeben wird. Das Ding ist aber: Im Zuge dieser Konferenzen wurde in der Vergangenheit nie ein Trailer zu einem großen Rockstar-Spiel veröffentlicht – und das dürfte auch diesmal nichts passieren. Rechnet morgen also nicht mit einem neuen Trailer.

Aber wann kommt denn nun der dritte Trailer? Das kann niemand mit Sicherheit sagen. Wir haben uns vor einigen Monaten schon einmal Rockstars Trailer-Release-Historie angeschaut. Aktuell gehen wir davon aus, dass der erste echte Gameplay-Trailer etwa zwei Monate vor dem geplanten Release im Mai erscheint. Also zwischen Ende Februar und März 2026.

GTA 6 soll am 26. Mai 2026 erscheinen und ist bislang für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S bestätigt. Eine PC-Version des kommenden Open World-Actionspiels hat Rockstar bislang nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist aber nicht ausgeschlossen.

Was glaubt ihr: Wann schlägt der dritte Trailer zu GTA 6 auf?