GTA Online: Über Ostern gibts massig Boni für euch

Rockstar läutet eine neue Runde frischer Boni und Angebote für GTA Online ein. Diesmal werden vor allem diejenigen unter euch belohnt, die gerne riskante Stunts vollführen. Mit dabei sind aber natürlich auch wieder einige Rabatte auf Autos, Gebäude und mehr.

Bis wann kann ich mir die Boni schnappen? Ihr habt noch bis zum 14. April Zeit.

Das sind die neuen Boni für GTA Online

Boni für Stunts: Doppelte Erfahrungspunkte gibt es ab sofort auf alle Fallschirm-Missionen sowie auf alle Verkäufe, Arbeiten und Herausforderungen, die mit eurem Bike zu tun haben. Für eine erfolgreich abgeschlossene Fallschirm-Mission winkt außerdem noch ein Bigness-Jackal-Pullover.

Wenn ihr euch eine halbe Million GTA-Dollar verdienen wollt, müsst ihr in den nächsten Tagen fünf Monster-Stunts ausführen.

Diese Rabatte gibt es aktuell:

Natürlich sind auch wieder diverse Items im Sale. 40 Prozent Rabatt bekommt ihr auf alle Garagen und Hangars sowie auf Erweiterungen und Anpassungen für Gebäude. Ebenfalls 40 Prozent Rabatt winken auf folgende Autos:

Nagasaki Outlaw

Karin Sultan Classic

Invetero Coquette D10

Grotti Visione

Dinka Sugoi

Buckingham Maverick

Buckingham Howard NX-25

Western Company Annihilator Stealth

Buckingham Vestra

Buckingham Valkyrie

Western Company Cargobob

Das ist neu bei PS Plus: Wie in jedem Monat bekommen Abonnent:innen von PS Plus 1.000.000 GTA-Dollar auf ihr Bankkonto gut geschrieben. Neu ist aber, dass ihr auf die Kohle ab sofort nicht mehr warten müsst, sondern diese direkt bei eurer Bank abgreifen könnt.

Amazon Prime: Habt ihr ein Abo bei Prime Gaming, bekommt ihr von Rockstar kostenlos die Sonarstation für die Kosatka und 200.000 GTA-Dollar. Dafür müsst ihr euch einfach innerhalb der nächsten Tage einloggen. Zusätzlich winken noch folgende exklusive Rabatte:

80 Prozent auf den Annis Savestra

35 Prozent auf den Vapid Slamtruck

40 Prozent auf die Maibatsu Manchez Scout

Weitere Artikel zu GTA:

Ein Modder hat es geschafft, die Ladezeiten von GTA Online um ganze 70 Prozent zu drücken. Diese unglaubliche Leistung wurde von Rockstar mit 10.000 Dollar belohnt. Der offizielle Patch, der die verbesserten Ladezeiten ins Spiel integrieren sollte, sorgt allerdings auf Playstation und Xbox für ordentlich Probleme, vermutlich weil er ursprünglich nur für den PC entwickelt wurde. Die Entwickler arbeiten aber weiterhin an Lösungen.

Wie findet ihr die neuen Inhalte von GTA Online?