GTA Trilogy: Aberwitzige Glitches machen euer Auto riesengroß oder unverwundbar

In der GTA Trilogy funktionieren zwar nicht mehr alle Cheats, aber ein paar höchst kuriose und 20 Jahre alte Glitches haben es auch ins Remaster der Definitive Edition geschafft. Falls ihr in GTA 3 auf der Suche nach dem größten Auto der Stadt seid, leichtes Spiel mit den Taxi-Missionen haben wollt oder sogar ein unzerstörbares Auto haben wollt, seid ihr hier genau richtig.

GTA 3-Glitch macht Autos zum Taxi, riesig groß oder unzerstörbar

Worum geht's? Die GTA Trilogy: The Definitive Edition bringt GTA 3, Vice City und San Andreas zurück. Eigentlich sollten die Remaster-Neuauflagen die altehrwürdigen Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lassen, aber das scheint insgesamt nur teilweise geklappt zu haben. Charaktermodelle, seltsamer Regen, fehlende Teile des Soundtracks und noch mehr sorgen aktuell für harsche Kritik und schlechte Bewertungen:

Großartiger Glitch geht noch: Manche Dinge haben sich auch nach 20 Jahren allerdings kein Stück verändert. Dazu zählt der Taxi-Glitch, den ihr auch in dieser ganz neuen Version von GTA 3 immer noch problemlos einsetzen könnt. Mit dessen Hilfe macht ihr jedes Auto zum Taxi, macht dieses Auto dann immer größer und nach Belieben auch gleich ganz unkaputtbar.

So funktioniert's: Um den mehrteiligen Glitch zu nutzen, müsst ihr die folgenden Schritte unternehmen.

Auto zum Taxi machen: Steigt in ein Taxi, haltet den Knopf zum Aktivieren der Taxi-Missionen gedrückt (R3, der rechte Stick), steigt aus dem Taxi aus und in ein anderes Auto eurer Wahl ein. Lasst den Knopf los und voilà, es funktioniert jetzt als Taxi.

Steigt in ein Taxi, haltet den Knopf zum Aktivieren der Taxi-Missionen gedrückt (R3, der rechte Stick), steigt aus dem Taxi aus und in ein anderes Auto eurer Wahl ein. Lasst den Knopf los und voilà, es funktioniert jetzt als Taxi. Durch Wände fahren: Manövriert euer Taxi samt Passagier zur Autopresse, parkt so daneben, dass sich die Fahrertür nicht öffnen lässt und steigt aus. Sobald der Magnet das Auto schnappt, steigt ihr wieder ein. Der Magnet lässt los und ihr könnt ab sofort durch Wände fahren (aber auch durch den Boden stürzen.)

Manövriert euer Taxi samt Passagier zur Autopresse, parkt so daneben, dass sich die Fahrertür nicht öffnen lässt und steigt aus. Sobald der Magnet das Auto schnappt, steigt ihr wieder ein. Der Magnet lässt los und ihr könnt ab sofort durch Wände fahren (aber auch durch den Boden stürzen.) Auto wird größer: Außerdem wächst euer fahrbarer Untersatz jetzt mit der Zeit, wenn ihr nicht durch den Boden fallt. Wackelt ihr hin und her, wächst die Karre sogar schneller und erreicht sehr bald sehr kuriose Ausmaße. Das sieht extrem witzig aus.

Außerdem wächst euer fahrbarer Untersatz jetzt mit der Zeit, wenn ihr nicht durch den Boden fallt. Wackelt ihr hin und her, wächst die Karre sogar schneller und erreicht sehr bald sehr kuriose Ausmaße. Das sieht extrem witzig aus. Auto unzerstörbar machen: Wenn ihr euer wildes Geisterauto jetzt in der Garage parkt und wartet, bis das Tor zugegangen ist, könnt ihr es wieder herausholen. Es wächst dann zwar nicht mehr und fährt auch nicht mehr durch Wände hindurch, ist dafür aber unzerstörbar. Selbstverständlich könnt ihr es dann auch nochmal zum Taxi umfunktionieren.

Seht euch die Glitches in ihrer ganzen Pracht in diesem Video an:

Und ja, das ganze Procedere funktioniert auch in der Definitive Edition der GTA Trilogy noch, wie zum Beispiel dieses Video samt Riesenauto zeigt:

Mehr zu Cheats und Glitches in der GTA Trilogy:

Wo bleibt der GamePro-Test? Eigentlich ist die GTA Remaster-Trilogie bereits am 11. November erschienen, wir haben aber erst am Release-Tag die Review-Keys erhalten und GTA 3, GTA Vice City sowie GTA San Andreas fallen jeweils ziemlich umfangreich aus. Wir arbeiten mit Hochdruck daran und bemühen uns natürlich, euch den Test so schnell wie möglich zu liefern.

Wie findet ihr den Glitch mit den Autos? Spielt ihr fleißig GTA Trilogy oder wartet ihr auf Patches?