GTA Trilogy: Fans machen sich über skurrile Grafik-Änderungen im Remaster lustig

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition kann jetzt gespielt werden. Die meisten Änderungen, die das Remaster vornimmt, kommen sehr gut an: Die Sichtweite wurde drastisch erhöht, die Farben wirken kontrastreicher, die Texturen hübscher und alles sieht schärfer aus.



Aber es gibt auch einige Punkte, die über das Ziel hinausgeschossen sind oder nicht ganz den Geist des Originals getroffen haben. Was zu teils sehr amüsanten Charakteren und skurrilen Grafik-Ergebnissen führt, die so wohl nicht beabsichtigt gewesen sein dürften. Die meisten Fans nehmen es mit Humor und teilen die witzigsten (Aus-)Fälle.

Skurril & witzig: GTA Trilogy verschlimmbessert manche Charakermodelle

Darum geht's: GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas erscheinen noch einmal neu zusammen als Remaster-Trilogie in der Definitive Edition. Das bedeutet, dass die drei Open World-Klassiker deutlich besser aussehen und in neuem Glanz erstrahlen. Welche Verbesserungen im Detail alle durchgeführt werden, könnt ihr euch hier ansehen:

Es gibt auch schon einige Gameplay- und Vergleichsvideos online:

Fans amüsieren sich: Insgesamt sehen alle drei GTA-Teile also deutlich besser aus als früher. Bei einigen Veränderungen wirkt das Ergebnis aber ein bisschen unglücklich bis kurios. Insbesondere die Verbesserungen an den Charaktermodellen scheinen nicht unbedingt immer so geklappt zu haben, wie sie wahrscheinlich gedacht waren.

Auch wenn vieles optisch vielleicht besser, runder und weniger verpixelt aussieht, ist das Ergebnis nicht unbedingt immer besser. Die Charaktere haben jetzt zwar richtige einzelne Finger, aber dafür sehr seltsame Fingernägel.

Bei anderen Figuren fällt jetzt erst auf, wie seltsam und falsch die Proportionen in den alten Teilen eigentlich waren. Das kann im schlimmsten Fall mit mehr Details, höheren Kontrasten und schärferem Bild nicht besser, sondern nur noch seltsamer aussehen.

Manchen Figuren ist die Frischzellenkur der Trilogy-Definitive Edition wohl einfach nicht besonders gut bekommen.

Wo bleibt der GamePro-Test? Da wir erst heute am Release-Tag der GTA Trilogy die Review-Keys erhalten, dauert es mit unserem Test der Definitive Edition noch eine Weile. GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas fallen noch dazu jeweils ziemlich umfangreich aus. Wir bemühen uns natürlich, euch den Test so schnell wie möglich zu liefern.

Spielt ihr schon die Remaster-Trilogie? Sind euch ähnliche Kleinigkeiten aufgefallen?