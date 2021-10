GTA Vice City-Spielzeit: So lange braucht ihr für die Story

GTA: Vice City erhält zusammen mit GTA 3 und GTA: San Andreas im November ein Remaster in Form von GTA: The Trilogy. Darin sollen euch allerhand grafische Verbesserungen erwarten, inhaltlich bleiben die Spiele aber identisch. So wissen wir auch bereits, wie viel Zeit ihr zum Abschließen der Hauptstory und Nebenmissionen in GTA: Vice City einplannen solltet.

So lange dauern Story, Nebenmissionen und Co. in GTA: Vice City

Die Seite Howlongtobeat.com führt auf, wie lange ihr durchschnittlich für GTA: Vice City brauchen werdet:

Hauptstory: 19h 03min

19h 03min Hauptstory + Extras: 28h 08min

28h 08min Competionists/100%: 43h 55min

Mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 19h für die Hauptstory ist Vice City damit um knapp 50% kürzer als GTA: San Andreas:

Bei den Zahlen handelt es sich natürlich nur um die Durchschnittswerte all jener, die ihre Spielzeit bei howlongtobeat.com angegeben haben. Wie lange ihr letztlich für die Story und alles Extras braucht, hängt dabei auch von eurem Spielstil ab.



Im Trailer könnt ihr euch Gameplay zum Remaster von Vice City und der restlichen Trilogy angucken:

Verbesserungen der GTA Trilogy

Die drei Spiele der Remaster-Trilogy werden visuell ordentlich aufpoliert. Neben zahlreichen verbesserten Texturen werden die Effekte für Wasser, Wetter, Licht und Reflexionen verbessert. Die Spiele erscheinen außerdem komplett ungeschnitten in Deutschland. Auf PS5 und Xbox Series X soll die Trilogy zudem mit 4K und 60FPS laufen. Alle Verbesserungen der Remaster-Trilogie findet ihr in unserem separaten Artikel:

GTA: The Trilogy - the Definitive Edition erscheint in digitaler Form am 11. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Die Disc-Version wird dann ab dem 7. Dezember 2021 zu kaufen sein. Wenn ihr den Game Pass besitzt, könnt ihr GTA: San Andreas sogar direkt zum Release ohne weitere Kosten spielen. In PS Now wird GTA 3 ab dem 7. Dezember 2021 enthalten sein.

Wie viel Zeit habt ihr damals mit GTA: Vice City verbracht?