Hades 2 - Release auf PS5 bekannt: Das beste Spiel des Jahres 2025 erscheint schon in wenigen Tagen auf PlayStation

Hades 2 hat jetzt auch endlich ein Release-Datum für die PS5 und Xbox Series X/S. Im April 2026 geht's los.

Linda Sprenger
27.03.2026 | 08:33 Uhr

Hades 2 hat endlich auch ein Release-Datum für die PS5 und Xbox Series XS erhalten. Hades 2 hat endlich auch ein Release-Datum für die PS5 und Xbox Series X/S erhalten.

Na endlich, Hades 2 steuert auf die PS5 und Xbox Series X/S zu – und anders als beim Vorgänger müssen wir diesmal kein ganzes Jahr auf den PlayStation-/Xbox-Release warten. Bereits im April können wir auch auf der Sony- und Microsoft-Konsole in die Robe von Melinoë schlüpfen und uns durch Monsterhorden schnetzeln. Dies wurde im Zuge des gestrigen Xbox Partner Showcases enthüllt.

Wann erscheint Hades 2 für die PS5 und Xbox Series X/S?

  • Hades 2 schlägt am 14. April 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S auf!
  • Hades 2 wird am 14. April direkt im Game Pass sein.

Damit trennen uns also noch etwas mehr als zwei Wochen vom PS-/Xbox-Release des besten Spiels 2025 auf Metacritic.

Video starten 2:20 Hades 2-Trailer zeigt die neuen Inhalte aus dem The Unseen-Update

Nachdem sich Hades 2 seit Mai 2024 im Early Access befunden hatte, erschien die finale 1.0-Version des Roguelites von Supergiant Games schließlich am 25. September 2025 für die Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie für den PC.

Mit einem sehenswerten Metascore von 95 Punkten schnappte sich Hades 2 den Titel des besten Spiels des Jahres 2025 auf Metacritic und verdrängte damit Clair Obscur: Expedition 33 (92 auf Metacritic) sowie Blue Prince (ebenfalls 92 Punkte) auf die Plätze 2 und 3.

In Hades 2 hat Zagreus, der Held des Erstlings, ausgedient. Stattdessen schlüpfen wir diesmal in die Rolle von dessen Schwester Melinoe, die nicht aus der Unterwelt ausbrechen, sondern in sie einbrechen will. Wie im Erstling schnetzeln wir uns dabei durch zahlreiche Dungeon-Räume und stellen uns am Ende einem knallharten Boss.

Abermals machen wir uns dabei die Kräfte von Göttern wie Zeus oder Apollon zu Nutze, schnetzeln Monster aber jetzt nicht nur mit roher Waffen- und Göttergewalt nieder, sondern auch mit Melinoes magischen Fähigkeiten.

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Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Freut ihr euch auf Hades 2 auf der PlayStation 5 und/oder Xbox Series X/S? Auf welcher Plattform werdet ihr den Roguelite-Hit zocken? Schreibt's uns gerne unten in die Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

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