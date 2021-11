Halo Infinite: Fracture Tenrai-Event mit eigenen Battle Pass

Mit Fracture: Tenrai könnt ihr ab sofort das erste kostenlose Event in Halo Infinite spielen. Dank neuer Challenges könnt ihr Erfahrungspunkte sammeln und die legendäre Samurai-Rüstung Yoroi freischalten. Dafür habt ihr noch bis zum 30. November Zeit. Allerdings wurde jetzt bekannt, dass ihr den Event Pass in diesem Zeitraum nicht komplett abschließen könnt. Wir verraten euch, was das bedeutet und was uns der Fracture: Tenrai-Event über die Zukunft von Halos Multiplayer verrät.

So funktionieren Events in Halo Infinite

Die erste Season von Halo Infinite mit dem Namen „Heroes of Reach“ läuft noch bis zum 22. Mai 2022. In diesem Zeitraum soll es einige spezielle Events geben. 343 Industries verriet jetzt, wie genau diese ablaufen sollen. Entgegen der Befürchtung einiger Fans müsst ihr euch nicht zwischen dem regulären Battle Pass und dem Event Pass entscheiden. Stattdessen laufen diese parallel. Jeder Pass hat seine eigenen Aufgaben, für die ihr XP erhaltet.

Das Beste daran: Die erzielten Erfahrungspunkte im Event Pass leveln gleichzeitig den Battle Pass.

Fracture Tenrai-Event kommt wieder

Einigen Spielenden ist aufgefallen, dass sie nicht einfach durch den Event Pass von Fracture: Tenrai grinden können. Ab einem bestimmten Punkt könnt ihr nicht weiter leveln, da es eine zeitliche Sperre gibt. Ihr könnt die 30 Tiers auch nicht überspringen. Stattdessen wird das Event in der kommenden Woche rausrotiert und kommt zu einem späteren Zeitpunkt mit neun Belohnungen wieder. Insgesamt soll Fracture: Tenrai „noch fünf Mal während Season 1 auftauchen“.

Was bedeutet das für andere Events? Wenn alle Events gleich behandelt werden, wird es demnach pro Season maximal vier oder fünf davon geben, die jeweils für eine Woche aktiv sind. Natürlich kann es aber auch Zeiträume ohne einen zusätzlichen Battle Pass geben. Auf diese Weise soll vermutlich die Langzeitmotivation hochgehalten werden, ohne dass die Entwickler*innen ununterbrochen neue Events aus dem Boden stampfen müssen.

Halo Infinites Battle Pass wird überarbeitet

Der erste Battle Pass von Halo Infinite kam bei der Community nicht besonders gut an. Das Problem: Große Mengen XP gab es nur für spezifische Challenges. So wurdet ihr quasi gezwungen mit bestimmten Waffen zu spielen und einen bestimmten Spielstil anzunehmen. Zum Glück reagierte 343 Industries extrem zügig auf die Kritik der Fans. Als erster Schritt wurden neue Challenges hinzugefügt, die alleine schon das spielen einer Partie belohnen.

Wie gefällt euch das erste Halo Infinite-Event, und holt ihr euch die Samurai-Rüstung?