Harry Potter Wizards Unite erscheint überraschend schon diese Woche

Nachdem Niantic den Release von Harry Potter: Wizards Unite vor einigen Monaten bereits auf Sommer 2019 eingegrenzt hat, steht nun der konkrete Termin fest. Das "Pokémon GO der Harry Potter-Welt" erscheint ganz überraschend schon diese Woche.

Wann ist der Release? Weltweit am Freitag, den 21. Juni 2019 für iOs- und Android-Geräte.

Zu welcher Uhrzeit geht das Spiel in Deutschland live? Das wissen wir bislang noch nicht. Wie Niantic auf dem offiziellen Twitter-Account des Mobile-Spiels verkündet, sollen Informationen zum regionalen Rollout folgen.

Wie teuer ist Wizards Unite? Wie Pokémon GO erwartet euch mit dem Potter-Abenteuer ein Free to Play-Spiel, ihr müsst für den Download also nichts bezahlen. Jedoch finanziert sich Wizards Unite über Mikrotransaktionen.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) June 19, 2019

Was ist Harry Potter: Wizards Unite für ein Spiel?

Wizards Unite ist Niantics neuestes "Go"-Abenteuer, nur dass wir diesmal eben keine Taschenmonster einfangen, sondern gegen eine geheimnisvolle Bedrohung in der Zauberwelt von Harry Potter kämpfen.

Das Prinzip des Spiels bleibt das gleiche wie das von Pokémon GO. Als Mitglied der Statute of Secrecy Taskforce, die direkt der internationalen Vereinigung der Zauberer und dem Ministerium für Zauberei untersteht, müssen wir Spuren von Magie in der Welt der Muggel finden und verschwinden lassen. Diese Magiespuren sind das, was wir statt Pokémon einsammeln müssen.

Wizards Unite setzt dabei auf wesentlich mehr RPG-Elemente als noch in Pokémon GO. Wo wählt ihr verschiedene Berufe mit entsprechenden Fähigkeiten, die im Grunde eure Klasse im Spiel darstellen.

Hier sind alle Infos zu Gameplay, Story und mehr.