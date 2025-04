"Ich habe mich danach so leer gefühlt": Hogwarts Legacy-Fans sind sich sicher, welche Fehler Teil 2 nicht wiederholen darf

Diese Features aus Hogwarts Legacy sollten in Teil 2 nicht zurückkehren.

Nachdem Hogwarts Legacy für viele Harry Potter-Fans ein gelungener Ausflug in die Wizarding World war, arbeitet Entwickler Avalanche derzeit an einer Fortsetzung. Einige weniger beliebte Features sollte das Team in Teil 2 aber lieber im Schrank lassen und welche das sind, hat die Community zusammengetragen.

Merlin Trials führen die Liste an

Während die detaillierte Open World rund um Hogwarts, schicke Grafik und teilweise coole Charaktere wie Sebastian Sallow insgesamt sehr gut ankamen, hat ein Feature quasi von Beginn an immer wieder für Diskussionen gesorgt: die Merlin-Rätsel.

Dabei geht es allerdings weniger um die in der Welt verstreuten Aufgaben selbst, sondern um ihre Menge. Wer alles im Spiel erledigen wollte, musste stolze 95 dieser Rätsel absolvieren.

Da es nur eine Handvoll verschiedene Varianten gab, nutzten sich die Puzzles schnell ab und arteten in nervige und zeitaufwendige Fleißarbeit aus. Und haben wir schon die 95 nicht-überspringbaren Cutscenes erwähnt?

Zwar waren die Trials im Grunde optional, allerdings bekamen eifrige Fans auch eine praktische Belohnung dafür. Mit abgeschlossenen Merlin Trials gab es nämlich mehr Inventar-Slots im Rucksack der Spielfigur.

Selbst diejenigen, die das Unheil über sich ergehen lassen, fühlen sich danach nicht unbedingt glücklich: „Ich habe das 'Merlins Bart-Achievement" und fühlte mich so leer danach. Es ist es nicht wert in meinen Augen“, schreibt eine ausgebrannte Seele unter dem Post.

Dabei ist gegen kleine Rätsel am Wegesrand eigentlich nichts einzuwenden. Allerdings müsste Avalanche auf jeden Fall an der spielerischen Abwechslung und der Menge schrauben. Wenn es weniger, dafür aber einzigartige Merlin Trials geben würde, sähe das Feedback sicher ganz anders aus.

Diese Änderungen sollte Hogwarts Legacy 2 noch mitbringen

Es gibt noch mehr Vorschläge zu Inhalten, die in Hogwarts Legacy 2 gerne fern bleiben dürfen. Hier findet ihr eine Auswahl aus Fan-Vorschlägen und unseren eigenen Ideen:

Revelio-Spam sollte reduziert werden

Besserer Unterricht: Mehr Fächer und Stundenpläne wie in Rockstars Bully

Das Nutzen verbotener Flüche sollte Konsequenzen haben

Die vier Häuser sollten sich mehr unterscheiden

Mehr einzigartige Storyquests und weniger Filler-Content

Entscheidungen sollten echte Konsequenzen haben

Gemeinschaftsräume sollten nicht nur nutzlose Kulisse sein

Wo Quidditch?

Ob Avalanche irgendwas aus dieser Liste tatsächlich anwendet, bleibt abzuwarten. Offiziell angekündigt hat Publisher Warner die Fortsetzung noch nicht angekündigt, allerdings lassen mehrere Entwickleraussagen und Stellenausschreibungen kaum Zweifel daran, dass es weitergehen wird.

Keine DLCs mehr für Hogwarts Legacy?

Zudem hat es den Anschein, als ob das Entwicklerteam alle verfügbaren Ressourcen für die Entstehung von Hogwarts Legacy 2 verwendet und dafür mögliche neue Inhalte für den ersten Teil vernachlässigt.

Wie ein Report des Magazins Bloomberg vor wenigen Wochen nahegelegt hat, war eigentlich der Release einer Definitive-Edition von Hogwarts Legacy geplant. Diese sollte offenbar auch neue Inhalte mitbringen, doch der Release wurde abgebrochen, heißt es. Offiziell hat Warner das Projekt nicht angekündigt.

Allerdings wurde kürzlich offizieller Mod-Support in die PC-Version des Spiels eingebaut. Damit lassen sich unkompliziert Community-Inhalte installieren, wie beispielsweise die gestrichene Begleit-Funktion für NPCs wie Sebastian oder Poppy. Ob Mods auch noch für Konsolen kommen, ist ungewiss.

Zu guter Letzt wurde im Enthüllungsstream zur Nintendo Switch 2 angekündigt, dass das Open World-Spiel direkt zum Release der neuen Hybrid-Konsole eine verbesserte Version bekommen wird.

Etwas Bewegung um den ersten Teil gibt es also doch noch. Vermutlich solltet ihr aber eher damit rechnen, dass keine großen Content-Updates mehr für Teil 1 erscheinen. Immerhin dauert es dafür vermutlich kürzer bis zur Fortsetzung.

Was denkt ihr: Welche Features aus Hogwarts Legacy sollten in der Fortsetzung lieber nicht zurückkehren oder verändert werden?