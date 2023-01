Hogwarts Legacy: Ihr könnt mit dem Feuerzauber Incendio mehr als nur Fackeln anzünden

Hogwarts Legacy wird offensichtlich kein Spiel, bei dem es für jeden Zauber nur einen einzigen Anwendungsbereich gibt. Stattdessen zeigt jetzt ein kurzer, aber knackiger Gameplay-Clip gleich mehrere Möglichkeiten, die uns der Feuerzauber Incendio bietet. Der dient uns nämlich nicht nur als verbessertes Streichholz, sondern hat eine ganze Reihe an Vorzügen. Ob das auch für andere Zauber gilt, wissen wir noch nicht, aber es wäre ein cooles Feature.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Incendio: Feuerzauber kann vielfältig eingesetzt werden

Mehr als nur Kampf: Viele bisherige Gameplay-Videos haben die Zauber in Hogwarts Legacy vor allem im Zusammenhang mit Kämpfen gezeigt. Wir alle erinnern uns: Es gibt sogar eine Arena, in der wir die verbotenen Flüche ausprobieren dürfen, ohne mit den Konsequenzen leben zu müssen (wenn wir extra zahlen):

Für den Incendio-Feuerzauber in Hogwarts Legacy gibt es allerdings mehrere Anwendungsbereiche. Drei davon wurden in einem neuen, sehr kurzen Gameplay-Clip gezeigt. Das hier könnt ihr also auf jeden Fall mit Incendio anstellen:

Fackeln anzünden

Gegner angreifen

Hindernisse aus dem Weg räumen

Es könnte gut sein, dass es sich hierbei nur um einen Ausblick handelt und wir eventuell sogar noch mehr Dinge anzünden dürfen. Das lässt auch darauf hoffen, dass die anderen Zauber ähnlich vielseitig einsetzbar sind. Große Spinnennetze könnten sich zum Beispiel auch anders aus dem Weg räumen lassen.

Freiheit wird wohl groß geschrieben: Insgesamt wirkt es nun so, als ob wir oft die Wahl hätten. Wir können offensichtlich mit dem Feuerzauber Fackeln anzünden. Aber wenn wir es einfach nur hell haben wollen, könnten wir höchstwahrscheinlich auch den Lumos-Zauber einsetzen.

Wann kommt Hogwarts Legacy? Allzu lange dauert es jetzt nicht mehr, aber es kommt auf die Plattform an. Nach einer erneuten Verschiebung sieht der Release-Plan aktuell so aus: PS5, Xbox Series S/X und PC können am 10. Februar 2023 loslegen, PS4 sowie Xbox One am 4. April 2023 und die Nintendo Switch am 25. Juli.

Wie findet ihr die Einsatzmöglichkeiten für Incendio? Auf welchen Spruch seid ihr am meisten gespannt?