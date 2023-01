Hogwarts Legacy: So könnt ihr Harry Potters legendären Accio-Zauber einsetzen

Hogwarts Legacy entführt uns in die Welt von Harry Potter, auch wenn der berühmte Zauberlehrling selbst mit Abwesenheit glänzt. Dafür gibt es aber seine Sprüche durchaus im Spiel und wir können sie nach Herzenslust einsetzen. Wie zum Beispiel den aus Büchern und Filmen bekannten Accio-Zauberspruch, mit dem wir Dinge an uns heranziehen. Wie sich der Trick sonst noch einsetzen lässt, zeigt ein neues Video.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Harry Potters berühmter Zauber in Hogwarts Legacy: Das kann Accio

Darum geht's: In Harry Potter und der Feuerkelch findet das Trimagische Turnier statt, bei dem der junge Zauberer auf gewitzte Art und Weise den Accio-Zauber nutzt. Er kann sich mit dessen Hilfe das goldene Ei und den Pokal schnappen.

Auch in Hogwarts Legacy könnt ihr als Zauberlehrling genau diesen Spruch lernen. Der euch anschließend offenbar sehr gute Dienste leistet. Er lässt sich nämlich wohl sehr vielfältig einsetzen und drei Möglichkeiten sind jetzt schon in einem kurzen Gameplay-Video zu sehen:

Das könnt ihr machen: Hier ist nicht nur zu sehen, wie wir etwas weiter entfernte Objekte zu uns heranziehen können, sondern auch, dass das zum Beispiel ebenso gut mit Hebeln oder Personen funktioniert.

Dabei bedienen wir uns eines Tricks. Eigentlich funktioniert Accio nämlich nur bei unbelebten Gegenständen. Aber wenn es sich dabei beispielsweise um Kleidung handelt, die ein Mensch trägt, kann der gut und gerne mitgerissen werden.

Objekte an uns heranziehen

Entfernte Schalter oder Hebel betätigen

Personen im Kampf näher heran holen

Das sieht ganz danach aus, als müssten wir Accio durchaus häufiger in Hogwarts Legacy einsetzen. Es könnte ein richtiger Standardspruch werden, der bei vielen Rätseln oder Sammelobjekten zum Einsatz kommt.

Eventuell geht aber noch mehr. Es könnte gut sein, dass die Hogwarts Legacy-Macher*innen hier noch nicht alle Einsatz-Möglichkeiten des Accio-Zauberspruchs enthüllen und es noch mehr Arten gibt, wie wir ihn nutzen können.

Wir sind gespannt, ob der Zauber im Vergleich zu den Büchern abgeschwächt wurde. Darin war es nämlich eigentlich möglich, Gegenstände aus jeglicher Entfernung heran zu teleportieren. Im Gameplay-Clip wirkt es so, als könnte Accio in Hogwarts Legacy eine eingeschränkte Reichweite haben.

Einen aktuellen Trailer zu Hogwarts Legacy gibt's hier:

5:38 Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Mehr Infos zu Hogwarts Legacy gefällig?

Wann kommt Hogwarts Legacy? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange. Allerdings gibt es Unterschiede, je nach Plattform, auf der ihr spielt. Am 10. Februar können alle mit einer PS5, Xbox Series S/X und PC loslegen. Auf PS4 und Xbox One starten wir am 4. April und wer auf der Switch spielen will, kann das ab dem 25. Juli tun.

Freut ihr euch schon drauf, die Zaubersprüche einzusetzen? Welchen würdet ihr als erstes lernen wollen?