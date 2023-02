Weitere Gratis-Items für Hogwarts Legacy: Jetzt Geschenke mit Harry Potter-Fanclub-Account abstauben

Manche Harry Potter-Fans stürzen sich schon jetzt auf das frisch erschienene Hogwarts Legacy – zumindest wenn sie es vorbestellt haben, um drei Tage vor Release am 10. Februar spielen zu können. Wollt ihr euch das Leben im Spiel mit einigen besonderen Belohnungen in Form von Gratis-Items versüßen, könnt ihr ein Konto des Harry Potter-Fanclubs mit dem WB Games-Account verknüpfen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Mehr dazu und zu unserem Umgang damit lest ihr hier: 0 14 Mehr zum Thema Wie und warum wir über kontroverse Themen wie Hogwarts Legacy schreiben

Gratis-Belohungen in Hogwarts Legacy: So verknüpft ihr einen Harry Potter-Fanclub-Account

Das braucht ihr dafür: Wenig überraschend müsst ihr zunächst einmal einen Harry Potter-Fanclub-Account sowie einen WB Games-Account haben, um die beiden Konten überhaupt miteinander verknüpfen zu können.

Ihr könnt zwar auch einfach ein ganz neues Konto für den Harry Potter-Fanclub erstellen, müsst dann aber erst einmal den Test absolvieren, um einem Haus zugeordnet zu werden, einen Zauberstab zu bekommen und so weiter.

So funktioniert's:

Auf die Seite gehen: Habt ihr die Konten, müsst ihr euch auf die offizielle Wizarding World-Seite begeben.

Habt ihr die Konten, müsst ihr euch auf die offizielle Wizarding World-Seite begeben. Scrollt etwas nach unten , bis ihr an den Punkt gelangt, in dem es um die kostenlosen Hogwarts Legacy-Items geht, die exklusiv für Fanclub-Mitglieder sind.

, bis ihr an den Punkt gelangt, in dem es um die kostenlosen Hogwarts Legacy-Items geht, die exklusiv für Fanclub-Mitglieder sind. Wählt "Connect Now" aus oder klickt hier.

Meldet euch an , falls ihr nicht eingeloggt seid.

, falls ihr nicht eingeloggt seid. Folgt der Weiterleitung auf die WB Games-Seite.

auf die WB Games-Seite. Login Nr. 2: Meldet euch auch noch mit eurem WB Games-Konto an.

Meldet euch auch noch mit eurem WB Games-Konto an. Das war's: Ihr solltet jetzt die Nachricht "Harry Potter Fan Club Connected!" sehen können.

Das bekommt ihr dafür: Ein paar Klamotten und eine Schnabelmaske. Außerdem werdet ihr automatisch dem Haus zugeordnet, das bei eurem Test im Fanclub herausgekommen ist und ihr erhaltet auch noch den passenden Zauberstab dazu.

Wie gefällt euch das, was bisher zu sehen ist? Verknüpft ihr eure Konten?