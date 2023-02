Hogwarts Legacy House Cup: Staubt jetzt kostenlose Avatare für PS4 und PS5 ab

Wer trotz allem Hogwarts Legacy spielt, kann sich für die PS4 und PS5 einige digitale Goodies in Form von PlayStation-Avataren sichern. Die bringen euch zwar nichts, außer dass ihr sie ansehen könnt, aber vielleicht habt ihr ja Spaß daran oder sammelt so etwas. Dann seid ihr hier genau richtig: Wir erklären, was ihr dafür tun müsst.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy. Wieso und wie wir trotzdem drüber schreiben, lest ihr hier.

Hogwarts Legacy: So tretet ihr dem Wettstreit um den Hauspokal bei und sahnt digitale PS4-/PS5-Avatare ab

Darum geht's: Wer will, kann dem sogenannten House Cup oder Wettstreit um den Hauspokal beitreten. Der funktioniert als eine Art kleines Meta-Event und lässt euch gewissermaßen gegen die anderen Häuser antreten. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Promo-Kooperation, ähnlich wie der Controller:

Es gibt zwar auch eine gleichnamige Quest im Spiel selbst (gegen Ende), die hat hiermit aber nichts zu tun.

Das gibt es dafür: Wer sich die Zeit nimmt, alle Anforderungen zu erfüllen, bekommt dafür digitale Avatare für PS4 und PS5. Falls ihr scharf darauf seid, lohnt sich das durchaus, es ist nicht kompliziert oder schwer.

So funktioniert's: Zunächst müsst ihr zur offiziellen Hogwarts Legacy-Seite im PlayStation Store gehen. Dort findet ihr einen Teil, der sich "Tritt dem Wettstreit um den Hauspokal von PlayStations Hogwarts Legacy bei" heißt.

Klickt auf den entsprechenden Button und von rechts sollte sich ein kleines Mini-Menü in euer Browser-Fenster schieben. Dort meldet ihr euch mit eurem PSN-Konto an und werdet anschließend weitergeleitet.

Erfüllt verschiedene Quests: Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einige Quests und Aufgaben zu erfüllen. Die fallen in der Regel sehr simpel aus. Ihr müsst zum Beispiel an einer Umfrage teilnehmen, euch 30 Sekunden eines Trailers anschauen oder "verfügbare Kaufoptionen für Hogwarts Legacy" anschauen.

Zusätzlich gibt es zum Beispiel noch die Herausforderung, in einem Trailer auf besondere Hinweise zu achten und dazu dann einige Quizfragen zu beantworten. Die sollten wirklich gar kein Problem darstellen, wenn ihr einigermaßen aufmerksam seid.

Wann erscheint Hogwarts Legacy? Eigentlich wurde es schon am 10. Februar 2023 veröffentlicht. Vorbesteller*innen konnten schon drei Tage vorher spielen. Das gilt jedoch nur für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Die PS4- und Xbox One-Fassung kommt erst im April, die Nintendo Switch-Version sogar erst Ende Juli.

