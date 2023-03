Hogwarts Legacy: 'Wie die Motte zum Rahmen' und andere Gemälde-Rätsel lösen

Die Bilderrahmen könnt ihr nur mit Motten aktivieren. Wir zeigen euch, wie es funktioniert.

In Hogwarts Legacy gibt es viel zu entdecken, wenn ihr nur genau hinschaut. Hinter jeder Ecke wartet ein Rätsel oder ein Sammelobjekt auf euch. Dazu gehören auch die Mottenspiegel- oder Bilderrahmen-Rätsel, die euch eine gute Orientierung und Beobachtungsgabe abverlangen. Wir verraten euch, wie ihr die leeren Rahmen mit Leben füllt.

So funktionieren die Rätsel

Was ihr genau mit den leeren Rahmen machen müsst, erfahrt ihr in einer optionalen Nebenquest, relativ am Anfang des Spiels. In der Halle vor der Bibliothek bittet euch Mitschülerin Lenora in der Quest “Wie eine Motte zum Rahmen” mit ihr die Geheimnisse der Spiegel zu lüften. Ihr benötigt die Quest zwar nicht, um andere Rahmen zu lösen, aber sie hilft die Mechanik hinter den Rätseln zu verstehen.

Lumos ist der Schlüssel

Am einfachsten findet ihr die leeren Bilderrahmen mit dem Revelio-Zauber. Stellt euch dann vor sie und wirkt Lumos. Dadurch erscheint ein Bild im Rahmen, welches euch den ungefähren Fundort der Motte anzeigt. Habt keine Angst, dass ihr nun lange suchen müsst. Die gezeigten Orte sind meist nur wenige Schritte entfernt und sehr selten in einem angrenzenden Raum.

Ihr findet die Motte für die Quest direkt neben der Treppe auf der anderen Seite der Halle. Achtet auf die Mönch-Statue.

Motten werden auch mit dem Revelio-Zauber angezeigt. Da sie aber so klein sind, sind sie nur schwer zu erkennen. Richtet euch daher vornehmlich nach dem gezeigten Bild.

Habt ihr die Motte schließlich gefunden, dann wirkt ein weiteres mal Lumos. Sie wird sich dann an euren Stab heften und ihr könnt sie zum Spiegel zurückbringen. Stoppt den Zauber direkt vor dem Rahmen und die Motte wird sich in den vorgesehenen Sockel niederlassen, wodurch eine Tagebuchseite erscheint.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Vorsicht bei der Lösung

Passt bei den Rahmen aber unbedingt auf. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass ihr mit der falschen Motte den Spiegel lösen könnt.

Motten tauchen immer erst auf, wenn ihr den zugehörigen Rahmen mit Lumos aktiviert. Aktiviert ihr aber mehrere, die nahe beieinander liegen, dann kann es sein, dass ihr eine Motte zum falschen Rahmen bringt. Das löst diesen zwar, aber es wird dann schwerer den Hinweisen zu folgen.

Uns ist dies im Spielverlauf passiert, wo ein Spiegel nun den Hinweis zu einer Motte enthält, die wir schon an anderer Stelle benutzt haben. Aktiviert daher die Rahmen am besten nur einzeln, damit es nicht zu Verwirrung kommt.

Belohnung für alle 20 Spiegel

Falls ihr euch nun direkt auf die Suche nach den 15 Spiegeln in Hogwarts und den fünf in Hogsmeade machen wollt, weil ihr eine besondere Belohnung erwartet, dann müssen wir euch enttäuschen. Die Spiegel sind nur eine weitere Art des Spiels, um Seiten eures Handbuchs zu verstecken, genau wie Fackeln oder Statuen.

Sie werden nicht gesondert in der Sammlung aufgeführt und gewähren euch daher auch keine einzigartigen Belohnungen. Die gefundenen Seiten zählen aber zur Seiten-Sammlung dazu und geben recht viele Erfahrungspunkte.