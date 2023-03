Severus Snape in Hogwarts Legacy: Über dieses Easter Egg mussten wir herzhaft lachen

Severus Snape hat einen kleinen Auftritt in Hogwarts Legacy, den ihr jedoch leicht übersehen könnt.

Snape, Snape, Severus Snape. Dumbledore! Falls ihr den wohl berühmtesten und mit Abstand witzigsten Harry Potter-Song kennt, wird euch das folgende Easter Egg noch mehr freuen. Falls ihr aber einfach nur wissen wollt, wo in Hogwarts Legacy der berühmte Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste versteckt ist, dann aufgepasst.

Auf dem Weg zum Raum der Wünsche

Bevor ihr zum ersten Mal den Raum der Wünsche betretet, müsst ihr zunächst mit Professor Weasley durch ein mit Gerümpel nur so vollgestopftes Level laufen. Und inmitten all des Chaos findet ihr eine witzige Anspielung an Severus Snape – oder vielmehr eine Snape-Puppe, die wohl eine Anspielung an das berühmte YouTube-Video "The Mysterious Ticking Noise" ist.

In welcher Mission finde ich das Easter Egg? Die Hauptquest "Der Raum der Wünsche", erhaltet ihr nach ca. 12 Spielstunden von Professor Weasley.

Wie das Easter Egg aussieht, das seht ihr im Video des YouTube-Kanals Sliver in Time:

Wie im Video zu erkennen, hat Entwickler Avalanche den berühmten Zauberlehrer und langjährigen Widersacher von Harry, Ron und Hermine in einer Spieldose versteckt. Lauft ihr an dem kleinen Tisch vorbei, schnellt Snape samt seinem Zauberstab hervor und wird dabei sicher dem ein oder anderen einen gehörigen Schrecken einjagen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Ein Spiel voller Geheimnisse und Easter Eggs

Seid ihr Potter-Fans, werdet ihr in Hogwarts Legacy über unzählige Anspielungen an die Bücher und Filme stolpern und werdet der Zauberschule auch nach vielen Stunden noch das ein oder andere Geheimnis entlocken. Einige besonders coole findet ihr hier:

Hogwarts Legacy ist seit dem 10. Februar 2023 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 wurden nochmals verschoben und erscheinen nun am 5. Mai 2023. Das Releasedatum für die Nintendo Switch-Version ist nach wie vor der 25. Juli 2023.

Welches Easter Egg ist euer liebster und habt ihr Snape beim Vorbeigehen entdeckt?