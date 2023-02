Hogwarts Legacy: Die Aggro-Ritter sind das Beste am ganzen Spiel

Kurz vor der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy hatte ich einen großen Wunsch: Die Zauberschule selbst soll gespickt mit Geheimnissen und magischen Easter Eggs zum großen Star des Spiels werden und siehe da, so ist es letzten Endes gekommen.

Nicht nur gibt es in der Open World außerhalb der Zauberschule viel zu entdecken, auch in den verwinkelten Gängen Hogwarts lauert so manch Überraschung. Zu meinem absoluten Highlight, das ich selbst erst nach dutzenden Spielstunden bemerkt habe, gehören zwei Ritter, die in den Gängen scheinbar recht teilnahmslos herumstehen.

Warum so unfassbar schlecht gelaunt!?

Genauer geht es um zwei Ritterrüstungen, die an mehreren Orten der Zauberschule zu finden sind. An den beiden Blecheimern vorbeigelaufen, hatte ich zunächst nur bemerkt, dass der eine Ritter den anderen leicht schubst. Doch hier fängt der Zauber erst an.

Komplett aggro: Fängt der linke der beiden Ritter nämlich leise an zu summen, dreht sein Nebenmann komplett durch, packt sich seine Lanze und knüppelt seinen Blechgefährten in sämtliche Einzelteile.

Wie das Ganze aussieht, hab ich hier festgehalten:

So brutal das Ganze auch aussieht, ich war in dem Moment einfach nur perplex. Mit einer solchen Aktion hatte ich nämlich wahrlich nicht gerechnet.

Zur feinsten Comedy wird das Ganze noch durch den zeitverzögerten letzten Tritt des Aggro-Ritters, der sich kurz darauf wieder seelenruhig an seinen Platz stellt.

Nur eines von vielen Easter Eggs

Zwar sind die Ritter meine absoluten Lieblinge, doch generell hat sich Entwickler Avalanche so manch spannendes aber auch lustiges Detail innerhalb und außerhalb der Zauberschule einfallen lassen: Quakende Blumen, fliegende Gießkannen, unzählige sich bewegende Bilder, tieftraurige Geister, Schüler anfauchende Heuler und, und, und.

Wer sich in Hogwarts Legacy umschaut, kann über dutzende Stunden Neues entdecken und exakt das war meine große Hoffnung an das Spiel im Harry Potter-Universum, zu dem jetzt übrigens schon ein Nachfolger angekündigt wurde.

Welches kleine Detail ist euer absolutes Highlight in Hogwarts Legacy?