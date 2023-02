Nach The Last of Us-Serie: Auch Hogwarts Legacy soll angeblich eine Verfilmung bekommen

Hogwarts Legacy ist zweifellos ein riesiger Erfolg: Schon zum Early Access-Release am 7. Februar konnte das Spiel mit 1,3 Millionen Zuschauer*innen den Rekord von Cyberpunk 2077 als meistgestreamtes Singleplayer-Spiel auf Twitch brechen. Auch zwei Wochen später ist das Spiel noch auf Platz 1 der Steam Charts.

Entsprechend ist es wohl nicht verwunderlich, dass Publisher Warner Bros. Games mehr mit dem Franchise machen will. Und das könnte über Spiele hinaus gehen, einem neuen Leak zufolge soll Hogwarts Legacy nämlich sogar eine eigene TV-Serie bekommen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Gerücht: Hogwarts Legacy bekommt auf HBO eigene TV-Serie

Der Leak stammt von der Seite Giant Freakin Robot. Laut deren anonymen Insider-Quellen soll aktuell eine Serienumsetzung von Hogwarts Legacy beim US-amerikanischen Sender HBO Max in Arbeit sein. Die TV Show befinde sich demnach noch in der frühen Entwicklungsphase, weshalb es noch keine genaueren Details abseits der Bestätigung gebe.

Laut dem Bericht könnte Warner Bros. mit der Adaption ausloten wollen, ob sich das Franchise auch auf anderen Plattformen noch lohne. Die letzte Leinwand-Umsetzung der Wizarding World war 2022 "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" und erreichte gerade einmal die Hälfte der Kinoeinnahmen des ersten Teils "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". (via Collider.com)

Eine Serienumsetzung ist also durchaus denkbar und auch HBO Max als Sender scheint nicht unwahrscheinlich. Aktuell läuft dort nämlich noch die Serienverfilmung von The Last of Us. Und die ist sogar so lukrativ für den Sender, dass eine zweite Staffel von TLoU bereits bestätigt wurde, obwohl die erste aktuell noch läuft.

Zumindest optisch hätte eine Hogwarts Legacy-Serie sicherlich einiges zu bieten:

1:19 Hogwarts Legacy - Euer Hogwarts-Brief macht sich im neuen Trailer auf den Weg

Trotzdem mit Vorsicht zu genießen: Obwohl das alles also durchaus plausibel klingt, solltet ihr die Info aber dennoch mit einem Körnchen Salz nehmen, bis es eine offizielle Bestätigung gibt. Selbst wenn das Gerücht stimmen sollte, können sich entsprechende Pläne zu einer Serienumsetzung nämlich noch ändern.

Auch für das Hogwarts Legacy-Spiel geht's weiter

Warner Bros. denkt aber offensichtlich nicht nur an neue Umsetzungen, sondern auch das Spiel selbst und hat Hogwarts Legacy zuletzt in einem Variety-Interview als "langfristiges Franchise" betitelt. Während die Hoffnungen auf einen DLC zum Spiel jüngst getrübt wurden, ist ein Nachfolger zu Hogwarts Legacy schon so gut wie sicher. Beim Erfolg des Spiels wäre alles andere wohl auch verwunderlich.