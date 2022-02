Horizon Forbidden West: Donnerkiefer kämpft gegen Bebenzahn und es ist einfach nur episch

Horizon Forbidden West steckt voller epischer Kämpfe. Meistens treten wir darin allerdings als Aloy gegen Maschinen oder Menschen oder beides gemischt an. Aber manchmal kämpfen die Maschinenwesen auch gegeneinander und das lässt sich natürlich ausnutzen – oder sieht extrem cool aus. Wie in diesem Fall, wenn mit dem Bebenzahn und dem Donnerkiefer zwei der größten und beeindruckendsten Robo-Dinos der gesamten Open World aufeinander losgehen.

Horizon Forbidden West: Vergesset Godzilla vs King Kong, seht Bebenzahn gegen Donnerkiefer!

Den Donnerkiefer kennt ihr wahrscheinlich noch aus Horizon Zero Dawn. Dabei handelt es sich sozusagen um das Tyrannosaurus Rex-Äquivalent der Maschinenwesen und einen der anfangs härtesten Gegner des gesamten Spiels. In Horizon Forbidden West gesellt sich da auch noch der Bebenzahn dazu, eine Art Roboter-Mammut – ebenfalls ein richtig harter Brocken.

Aber was passiert eigentlich, wenn die beiden Giganten gegeneinander kämpfen? Wenn ihr euch jetzt fragt, wer von den beiden aus so einem Kampf als Sieger hervorgehen würde, haben wir hier eine Kleinigkeit für euch.

In diesem epischen Fight prallen die beiden Titanen der Spielwelt von Horizon Forbidden West aufeinander. Das wirkt sehr beeindruckend:

Es gibt einen klaren Gewinner: Der Bebenzahn kassiert zwar auch ordentlich, gibt dem Donnerkiefer aber am Schluss so richtig den Rest. Da kommen Erinnerungen an diverse Godzilla- und andere Kaiju-Filme hoch.

Falls ihr euch jetzt fragt, wie das funktioniert: Ihr schaltet durch Absolvieren des entsprechenden Cauldrons die Fähigkeit frei, auch den Bebenzahn zu zähmen.

Horizon Forbidden West ist seit dem 18. Februar erhältlich und kann von euch auf PS4 und PS5 gespielt werden. Wenn ihr noch überlegen solltet, ob ihr zuschlagt, denkt daran: Die PS4-Fassung kostet weniger als die PS5-Version, enthält aber trotzdem das kostenlose Upgrade. Hier findet ihr unseren GamePro-Test zu Horizon FW.

Welcher Robo-Dino ist eure Lieblings-Maschine in Horizon Forbidden West?