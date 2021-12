Horizon Forbidden West: So viel Speicherplatz braucht Aloy auf der PS5

Gerade bei Abenteuern mit riesigen offenen Spielwelten stellt sich für viele Fans im Voraus die bange Frage: Wie viel Speicherplatz muss ich auf meiner Konsole freischaufeln? Was Horizon Forbidden West angeht, das Sequel zu Zero Dawn, so wurde die Downloadgröße jetzt auf dem PlayStation Game Size-Twitter Account angegeben – und diese ist nicht gerade gering. Wir verraten euch, wie viel freien Platz ihr braucht.

Downloadgröße von Horizon Forbidden West bekannt

Darum geht es: Der Twitter-Account PlayStation Game Size hat jetzt die Downloadgröße von Aloys nächstem Abenteuer Horizon Forbidden West bekanntgegeben. Dies ist kein offizieller Sony-Account, aber eine zuverlässige Quelle für Vorab-Informationen darüber, wie viel Speicherplatz Spiele brauchen.

Die Downloadgröße wird mit 96.35 GB angegeben. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wirkt für einen riesigen Open World-Titel, vollgepackt mit Gefahren und Geheimnissen, aber durchaus realistisch. Zum Vergleich: Horizon Zero Dawn benötigt nur etwa knappe 50 GB.

Vorsicht: Die Zahl stimmt so nicht unbedingt ganz genau. Nicht enthalten sind Day One-Patches. Außerdem weist der PlayStation Game Size-Account selbst darauf hin, dass manchmal die tatsächlichen Downloadgrößen auf den Konsolen doch etwas kleiner ausfallen (10-20 GB), als in der Datenbank angegeben. Aber wir können zumindest ungefähr mit einer Zahl in diesem Bereich rechnen.

Zur Größe auf der PS4 ist bisher noch nichts bekannt.

Das erwartet euch

Horizon Forbidden West ist Aloys zweites Abenteuer und nimmt uns mit in den namensgebenden Verbotenen Westen. Wir erkunden dieses Mal also ganz neue Gebiete und stellen uns dabei noch nie zuvor gesehen Maschinenwesen, die bereits in verschiedenen Trailern vorgestellt wurden.

Hier könnt ihr ein paar der Maschinen begutachten:

Um diese zu bekämpfen und sich in der offenen Spielwelt zu bewegen, hat Aloy auch einige neue Tricks auf Lager. Das soll zudem für mehr Vertikalität sorgen. Das Sequel zu Horizon Zero Dawn erscheint am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Preload ist ab dem 11. Februar möglich.

Hättet ihr die Downloadgröße so eingeschätzt oder seid ihr überrascht?