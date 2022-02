Horizon Forbidden West auf Metacritic: 'Gigantischer Zeitfresser' und 'würdiges Sequel'

In dieser Woche ist es endlich soweit: Am 18. Februar 2022 erscheint Horizon Forbidden West für PS5 und PS4. Das Embargo ist aber bereits gefallen und die internationalen Tests strömen nur so herein. Wir zeigen euch im Wertungsspiegel, wie Sonys neues AAA-Abenteuer bei Metacritic und Opencritic abschneidet.

Horizon Forbidden West laut Tests genauso gut wie Zero Dawn

Metacritic: 89

89 Opencritic: 88

Auf Metacritic hat Horizon Forbidden West bereits 92 eingetragene Reviews. Diese reichen von einigen perfekten 100er-Wertungen bis runter zur 60-Pukte-Marke. Insgesamt kommt das Spiel auf einen Wert von 89. Das ist eine Punktlandung, denn auch Horizon Zero Dawn bekam damals 89 Punkte auf dem Portal.

Bei Opencritic liegt Forbidden West minimal darunter und landet bei 88 Prozentpunkten. Sony ist also wieder einmal ein brillantes Singleplayer-Abenteuer für die Playstation gelungen.

Hier bekommt ihr eine Test-Übersicht mit den Wertungen einiger großer Portale:

Das sind die Pros und Contras der Reviews

Ein gutes Sequel: Horizon Forbidden West scheint so ziemlich alles richtig zu machen, was schon bei Zero Dawn funktioniert hat. Dabei werden die meisten Bereiche aber noch erweitert. Es gibt eine noch größere Map, mehr Gegner, mehr zu entdecken, viele neue Moves und lebendige NPC-Siedlungen. Das fällt in den Reviews meist positiv auf, auch wenn der Umfang für manche beinahe schon zu viel ist.

Zuviel des Gleichen: Dass Horizon Forbidden West meist mehr von dem bietet, das es in Zero Dawn schon gab, ist auch einer der größten Kritikpunkte. Was Guerilla Games hier auf die Beine gestellt hat, hat Hand und Fuß, bringt aber zu wenig Neues auf den Tisch.

Hinzu kommt, dass die größten Mysterien der Spielwelt bereits im ersten Teil aufgelöst wurden. Als Gesamtpaket ist Horizon Forbidden West aber genau wie der Vorgänger eines der besten Open-World-Erlebnisse auf dem Markt.

Haben euch die Reviews motiviert, Horizon Forbidden West zu spielen? Oder setzt ihr den Titel vorerst aus?