Eines der besten Horrorspiele der letzten Jahre soll wohl auch für PS5 kommen - Ankündigung angeblich schon bald

Until Dawn war ein echter PS4-Horrorhit. Und wäre für eine PS5- und PC-Umsetzung prädestiniert.

Kommt euch die Überschrift dieses Artikels ein wenig bekannt vor? Das würde uns zumindest nicht wundern, denn erst in der vergangenen Woche nutzten wir eine ähnliche Headline, als bekannt wurde, dass der beliebte PS4-Horrorhit Until Dawn verfilmt werden soll.

Der Film wurde bereits bestätigt, eine verbesserte PS5-Umsetzung von Until Dawn hingegen noch nicht. Diese soll allerdings definitiv kommen, davon geht jetzt zumindet Insider und Leaker billbill-kun aus. Der ist sonst vor allem für Vorhersagen der PS Plus-Spiele bekannt, die dann in den allermeisten Fällen auch zutreffen.

08:05 Until Dawn - Der Test zum Horror-Adventure - Der Test zum Horror-Adventure

Noch unklar, ob "nur" Remaster oder Remake

Was sagt der Leaker genau? Auf der Seite dealabs beschreibt billbill-kun, dass es sich laut seiner Quellen um eine "völlig neue Version" von Until Dawn handelt, die mit demselben Titel wie das PS4-Original für die PS5 und auch den PC erscheinen soll.

Man könne noch nicht mit Bestimmheit sagen, ob es ein komplettes Remake des Spiels wird, "mindestens ein Remaster" soll es laut des Leakers allerdings sein. Ob der ursprüngliche Entwickler Supermassive oder ein anderes Studio für die Umsetzung verantwortlich, wird nicht erwähnt.

Dafür macht der Leaker aber eine recht konkrete Aussage zum Ankündigungstermin von Until Dawn. Laut ihm soll diese nämlich innerhalb der nächsten 14 Tage, also bis spätestens Mitte Februar 2024 erfolgen.

Das wäre dann wiederum ein weiterer deutlicher Fingerzeig in Richtung einer neuen State of Play. Zu einer möglichen neuen Ausgabe von Sonys Livestream-Format hatte es in den letzten Wochen bereits einige Gerüchte gegeben, zuletzt auch im Zusammenhang mit Death Stranding 2:

Gerüchte schon vor zwei Jahren

Ob es tatsächlich so kommt, bleibt natürlich abzuwarten, denkbar ist eine optimierte Umsetzung für PS5 und PC aber in jedem Fall. Denn der im August 2015 erschienene Teenie-Slasher gehört immer noch zu den beliebtesten und besten Horrorspiele der letzten Jahre, was ja auch der Filmindustrie nicht verborgen geblieben ist. Gerüchte um ein Remake gab es zudem schon vor knapp zwei Jahren.

In Until Dawn verfolgt ihr die Ererignisse rund um eine Gruppe von acht College-Student*innen, die in einer Hütte auf einem verschneiten Berg ihren Winterurlaub verbringen und dabei Bekanntschaft mit einem Serienmörder machen. Der Titel zeichnet sich vor allem durch seine zahlreichen Entscheidungsmomente aus, die auch über das Schicksal der Charaktere entscheiden können.

Würdet ihr euch über eine PS5-Umsetzung von Until Dawn freuen?