40 Spiele, die 2020 erscheinen & von denen ihr vielleicht nichts wusstet

Indies spielen zwar oft nicht die gleichen Milliarden ein wie AAA-Titel, sind für eine vielfältige Spielelandschaft aber unerlässlich. Wo wären wie heute ohne Titel wie Minecraft, PUBG oder Journey, die zahllose Spiele und Entwickler langfristig beeinflusst haben? Deswegen haben wir euch in unserer Liste die Indie-Spiele für PS4, Xbox One und Switch herausgesucht, die besonders herausstechen.

Dafür stellen wir euch zunächst ein paar Highlights etwas genauer vor und folgen dann mit einer Liste vieler weiterer Spiele, die ebenfalls einen Blick wert sind.

Achtung

Daten können sich seitens der Publisher immer wieder ändern. Deswegen versuchen wir, die Liste stetig aktuell zu halten.

Atomic Heart

Plattform: PS4, Xbox One

Release: 2020

Darum geht's: Der Shooter Atomic Heart spielt in einem alternativen Universum, in dem die Sovjetunion noch existiert, inklusive geheimer unterirdischer Forschungslabore. Einen dieser Wissenschaftsbunker müssen wir als Geheimagent P-3 kontrollieren, denn irgendwas scheint dort ganz und gar nicht zu stimmen. Wenig überraschend wartet dort das Chaos auf uns.

Roboter und Zombies: Anders als Detroit oder Resident Evil beschränkt sich Atomic Heart nicht auf einen bestimmten Feind. Wir bekommen es, wie im ersten Gameplay zu sehen, mit Robotern und Zombies zu tun.

Temtem

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Release: 2020

Darum geht's: Das Indie-MMO Temtem gilt seit seiner erfolgreichen Kickstarter-Kampagne bei vielen als Pokémon-Alternative, Konzept und erstes Gameplay unterstützen das. Zu Beginn erstellen wir unseren eigenen Charakter, mit dem wir dann durch die Welt reisen und viele unterschiedliche Kreaturen bekämpfen, sammeln oder züchten.

Die 5 wichtigsten Temtem-Fakten:

Temtem spielt sich komplett online

Hauptkampagne ist im Koop mit Zweier-Kämpfen spielbar

Kämpfe ohne Zufallsfaktor

PvP-Matches mit Freunden und anderen Spielern möglich

Hollow Knight: Silksong

Plattform: Switch

Release: 2020

Darum geht's: Der Metroidvania-Plattformer Hollow Knight bekommt mit Silksong 2020 endlich einen Nachfolger. Darin spielen wir die Käferdame Hornet, der wir mit Geschicklichkeit, Timing und dem ein oder anderen Degenschlag den Weg durch eine fremdartige Welt bahnen.

Was ist neu? Hornet hat andere Fähigkeiten als die Hauptfigur des ersten Teils. Zum einen kann sie durch die Luft tänzeln, zum anderen eignet sich ihre Waffe perfekt, um sich damit von Gegner zu Gegner zu ziehen. Außerdem warten über 150 neue Gegnertypen auf uns.

Coffee Talk

Plattform: PS4, Xbox One, Switch

Release: 2020

Darum geht's: "Darf es mit Milch und Zucker sein?" In Coffee Talk stehen wir hinter der Theke eines Cafés mitten in einer Stadt voller Fantasy-Figuren. Aber statt im Kampf gegen dunkle Kräfte die Welt zu retten, helfen wir Feen, Astronauten oder Menschen mit ihren ganz eigenen Dämonen.

Die Zutaten zählen: Ähnlich wie bei VA-11 Hall-A entscheiden hier nicht unsere Antworten, sondern unsere Baristakünste über den Ausgang der Geschichte. Wählen wir die richtigen Bohnen für den Kaffee, bereiten ihn fehlerlos zu und schmücken ihn am Ende noch mit einem Milchschaumbild, eröffnen sich uns völlig neue Pfade.

Ooblets

Plattform: Xbox One

Release: 2020

Darum geht's: Ooblets spielt sich ein bisschen wie Harvest Moon - wenn wir statt Kühen Pokémon hätten. In der Welt von Oob übernehmen wir eine verwahrloste Farm, die wir, zusammen mit bunten Wesen erkunden: Den Ooblets. Die helfen uns nicht nur in Dancebattles gegen andere Trainer oder Ooblets, sondern lassen sich auch auf unserer Farm anpflanzen. Ziel ist es, die Farm wieder aufzubauen und dabei so viele Ooblets wie möglich zu sammeln.

Wann erscheint Ooblets? Das Release von Ooblets ist noch nicht komplett sicher. Ursprünglich sollte der Titel 2019 erscheinen, dann wurde er jedoch in Folge eines Studiokaufs zunächst zu einem Indie und dann einem Epic Store Exclusive. Auch wenn genaue Angaben Fehlen, ist ein vorraussichtler Releasezeitraum für 2020 wahrscheinlich.

Sports Story

Darum geht's: Der Nachfolger des erfolgreichen Golf Story verbindet genau wie das Original ein klassisches Sportspiel mit Rollenspiel-Elementen - dieses Mal allerdings geht es nicht nur um Golf.

Das sind die Neuerungen: Stattdessen sind in Sports Story weitere Disziplinen wie Tennis oder Baseball dabei, die wir beherrschen müssen, um voranzukommen.

Aber damit ist es nicht getan, ein reines Sportass zu sein reicht leider nicht. Denn wir müssen uns auch in den RPG-Aspekten des Spiels beweisen, so besuchen wir die Schule, schlagen uns durch Dungeons und mehr. Alle bekannten Infos zu Sports Story findet ihr hier.

Auf Seite 2 findet ihr noch mehr Geheimtipps!