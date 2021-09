The Last of Us: Naughty Dog teast Infos zu neuen Inhalten an – und die Neuigkeiten kommen schon bald

Wie es bei Naughty Dog und The Last of Us 1 & 2 weitergeht - Nun, darüber gibt es viele Gerüchte, aber bisher keine konkreten Infos. Das wird sich wohl kommenden Sonntag ändern. Zum sogenannten The Last of Us Day (ehemals Outbreak Day) verspricht Naughty Dog unter anderem Infos zu neuen Inhalten. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Infos zu neuen Inhalten angekündigt

Darum geht es: Aktuell fragen sich viele Fans, was Naughty Dog als nächstes in der Pipeline hat. Viele Gerüchte schweben im Raum, so beispielsweise, dass The Last of Us ein Remake für die PS5 erhalten soll. Kürzlich hat Naughty Dog-Mitarbeiterin Marianna Hayden die Gerüchteküche weiter angeheizt, indem sie ein Foto von zwei Personen in Motion Capture-Anzügen gepostet, aber nicht verraten hat, woran gearbeitet wird.

Wann gibt es die Neuigkeiten? Naughty Dog-Mitarbeiter Joshua Bradley verrät nun, wann wir mit Infos zu neuen Inhalten um die Endzeit-Reihe versorgt werden. Am Sonntag, den 26. September ist wieder der sogenannte The Last of Us Day, an dem das Studio das Franchise jährlich feiert. Um 18 Uhr deutscher Zeit sollen, so Bradley im PlayStation-Blog, "einige brandneue Inhalte" enthüllt werden.

Worum könnte es gehen?

Darüber können wir aktuell nur spekulieren, aber einige Möglichkeiten wären:

Infos zum The Last of Us 2-Multiplayer

offizielle Ankündigung eines The Last of Us-Remakes für die PS5

Story-DLCs zu The Last of Us 2

Ankündigung von The Last of Us 3

Wie realistisch sind diese Spekulationen? Natürlich ist es momentan schwer zu sagen, was Naughty Dog im Schilde führt, aber generell solltet ihr mit euren Hoffnungen auf die letzten beiden Möglichkeiten, also neue Story-Inhalte, vorsichtig sein. Zwar hat der erste Teil der Reihe mit Left Behind einen Story-DLC erhalten, aber bisher wurde nicht angekündigt, dass ähnliche Inhalte für den zweiten Teil geplant sind. Zu The Last of Us 3 gibt es bereits eine Geschichte und Naughty Dog hat generell Interesse daran, die Reihe fortzusetzen, aber ob ein neuer Teil bereits jetzt angekündigt wird, ist fraglich und eher unwahrscheinlich.

Neue Fanprodukte: Sicher ist, dass es am 26. September zusätzlich auch neues Merchandise gibt. Dazu gehören beispielsweise ein Abby-Motivshirt, eine Logo-Mütze, aber auch Geldbörsen, Taschen und Gitarren-Plektren. Gut möglich ist auch, dass wir ein neues Theme für die PS4 bekommen.

Welche Ankündigungen wünscht ihr euch und welche haltet ihr für realistisch?