Neues Naughty Dog-Spiel ist von zwei der besten Animes aller Zeiten inspiriert: Das steckt dahinter

Neil Druckmann jaz sich nicht nur von Cowboy Bebop inspirieren hat lassen. (Bild: © Naughty Dog / Hajime Yatate, Sunrise)

Entwickler Naughty Dog, der bereits Hit-Spiele wie The Last of Us und Uncharted entwickelt hat, kündigten bei den The Game Awards ein komplett neues Spiel an: Intergalactic: The Heretic Prophet!

Anime-Fans haben es womöglich bei der Enthüllung des Trailers sofort gespürt und gesehen, dass Intergalactic von zwei der besten Animes inspiriert wurde – Cowboy Bebop und Akira!

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Autoplay

Neil Druckmann nennt Cowboy Bebop und Akira als Inspiration

Neil Druckmann sprach in einem Interview mit der New York Times darüber, wie er bei der Entwicklung von Intergalactic von dem legendären Cyberpunk-Anime-Film Akira aus dem Jahr 1988 und der beliebten Retro-Neo-Sci-Fi-Serie Cowboy Bebop inspiriert wurde - und Fans der Animes erkennen die Übereinstimmung sofort

Schließlich geht es in Intergalactic um eine Kopfgeldjägerin im Weltraum und das Ganze wirkt wie ein Mix aus Cyberpunk und Sci-Fi. Ganz ähnlich sieht es bei Cowboy Bebop aus, in dem eine Gruppe Kopfgeldjäger im Weltraum ihren Abenteuern nachgeht. Akira gilt hingegen als der womöglich legendärste Cyberpunk-Anime-Action-Film aller Zeiten.

Der Trailer zeigt direkte Hommagen an die zwei Retro-Animes

Bereits im Trailer von Naughty Dogs neuem Spiel sind kleine Anspielungen Hommagen an die zwei Anime-Inspirationen eingebaut und deutlich zu erkennen. Die offensichtlichsten Übereinstimmungen sind zum einen die rote Lederjacke der Protagonistin Jordan A. Mun, die eine starke Ähnlichkeit zur Bikerjacke von Shotaro Kaneda aus Akira hat.

Und zum anderen die Tatsache, dass Jordan eine weltraumreisende Kopfgeldjägerin wie Spike Spiegel in Cowboy Bebop ist. Auch das Raumschiff von Jordan hat Ähnlichkeiten mit Spike Spiegels Raumschiff Swordfish II. Hier unten könnte ihr es sehen:

Die beiden Raumschiffe im Vergleich.

Die rote Farbe und die Bemalung des Raumschiffes erinnern zusätzlich an Shotaro Kanedas rotes Motorrad, für das der weltberühmte Anime-Film bekannt ist. Ein*e Nutzer*in namens @LnL_spark hat noch weitere Hommagen an Akira im Trailer abseits der Äußerlichkeiten gefunden und einige Szenen aus dem Trailer mit Momenten aus dem Anime-Film verglichen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Worum geht es in Akira und Cowboy Bebop und warum sind ausgerechnet die beiden von großer Bedeutung in der Popkultur?

Im beliebten Anime-Film Akira steht Shotaro Kaneda, der Anführer einer Motorradgang, im Mittelpunkt. 31 Jahre nach dem Abwurf einer Atombombe über Tokio versucht Shotaro seinen Freund Tetsuo vor einem geheimen Regierungsprojekt und Experiment zu retten.

Dabei stellt er sich gierigen Politikern, Wissenschaftlern und einem mächtigen Militär, bis plötzlich bei Tetsuo übernatürliche Kräfte auftauchen und die grausamen Geheimnisse des Experiments an seinen Freund aufgedeckt werden.

Akira war der erste Anime-Film, der außerhalb Japan beliebt wurde und bis heute noch Einfluss auf die Popkultur hat.

In Cowboy Bebop dreht sich die Geschichte um eine Gruppe Kopfgeldjäger, die Kriminelle durch den ganzen Weltraum jagen, um Geld zu verdienen. Dabei wird Spike Spiegel, der Protagonist der Serie, mit seiner Vergangenheit konfrontiert und muss sich zwischen seiner neuen Familie und der Rache für zurückliegende Erlebnisse entscheiden.

Die Geschichte verfolgt aber nicht nur Spikes Vergangenheit, sondern auch, wie sich die unterschiedlichen Beziehungen innerhalb der bunten Truppe an seiner Seite entwickeln.

Cowboy Bebop war die meistverkaufte Anime-Serie 1988 in Japan und wurde durch Re-Releases auf Streaming-Plattformen über die Jahre auch im Westen immer beliebter . Sogar heute noch, nach über 36 Jahren, befindet sich der Sci-Fi-Cowboy-Anime in den Top 50 der beliebtesten Animes aller Zeiten.

Hat dieses Wissen über Intergalactics Inspirationen euer Interesse an die beiden legendären Animes geweckt und seid ihr aufgeregt für das neue Spiel von Naughty Dogs?