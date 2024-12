Breaking: Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neue Spiel von Naughty Dog

Die neue Protagonistin aus Intergalactic: The Heretic Prophet heißt Jordan A. Mun.

Die Game Awards hatten ihr großes 'One Last Thing' und das konnte sich sehen lassen. Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neue Spiel von Naughty Dog und verschlägt uns in All.

Erster Trailer ist eine Augenweide

Der In-Engine-Trailer zeigt nicht nur eine atemberaubende Grafik, sondern steckt auch voller kleiner Anspielungen an die eigene Studiohistorie.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Autoplay

Im Trailer sehen wir die Protagonistin des Spiel, die in ihrem Raumschiff durchs All schwebt. Im Hintergrund läuft eine Savage Starlight-Serie, die an die gleichnamigen Comics aus The Last of Us angelehnt ist.

Wenig später bekommt die Pilotin einen Anruf von einer Frau mit Augenklappe, die uns stark an eine weibliche Version von Kurt Russels 'Die Klapperschlange' erinnert. Wir bekommen einen Auftrag und können in der Sequenz auch unseren Namen ablesen: Jordan A. Mun.

Kurz danach begibt sich Jordan auf einen Planeten, wo sie auf einen Kampf-Androiden trifft. Wir sehen, wie die Spielfigur ihr mit Lasern verstärktes Schwert zieht und der Kampf beginnt.

Begleitet wird das Ganze von Musik der Pet Shop Boys und auch abseits der überaus stimmigen Untermalung hat uns die Optik schlicht aus den Socken gehauen. Natürlich lässt sich jetzt noch nicht sagen, wie das finale Spiel aussehen wird, allerdings hat Naughty Dog schon häufig bewiesen, dass sie in der Lage sind, neue grafische Maßstäbe zu setzen.

Weitere Infos, etwa wann das Spiel erscheinen wird, sind noch nicht bekannt – wir gehen aber davon aus, dass wir noch einige Zeit warten müssen, bis wir selbst den Flug ins All starten können. Immerhin wissen wir aber, dass Neil Druckmann an Intergalactic: The Heretic Prophet mitarbeitet.

Bis es soweit ist können wir aber zumindest nochmal The Last of Us 2 spielen – für das Zombie-Drama wurde bei den Game Awards eine PC-Version angekündigt.

Was sagt ihr zum Trailer? Gefällt euch der Look und das komplett neue Setting? Oder hättet ihr euch zuerst die Rückkehr zu einem bekannten Franchise gewünscht? Verratet es uns in den Kommentaren!