Der PlayStation Store hat den großen Golden Week Sale gestartet. In diesem bekommt ihr bis zum 11. Mai hunderte PS4- oder PS5-Spiele günstiger, die aus Japan stammen oder zumindest irgendwie mit Japan verbunden sind. Insgesamt gibt es 443 Sonderangebote. Wir haben aus der Masse der Deals zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Falls ihr lieber selbst den Sale durchstöbern wollt, findet ihr hier die Übersicht über die Angebote:

Shadow Warrior 3

Den erst Angang März erschienenen First Person Shooter Shadow Warrior 3 bekommt ihr schon jetzt 40 Prozent günstiger. Anders als die meisten anderen Spiele im Sale stammt er nicht aus Japan, hat aber ein Japan-Setting. Wir spielen den schon aus den Vorgängern bekannten Lo Wang, der abermals die Welt davor bewahren muss, von den dämonischen Horden überrannt zu werden. Die größte Bedrohung geht diesmal von einem uralten Drachen aus, den Wang versehentlich selbst befreit hat. Wie immer zeichnet sich Shadow Warrior auch im dritten Teil wieder durch sehr temporeiches Shooter-Gameplay, kreatives Gegnerdesign und schrägen Humor aus. Die Spielzeit ist allerdings ziemlich kurz.

NieR Replicant

NieR Replicant ist eine stark überarbeitete Neuauflage des ursprünglich für PS3 erschienenen ersten NieR. Das Remake bietet nicht nur hübschere Grafik, sondern auch ein stark verbessertes Kampfsystem auf dem Niveau des Nachfolgers NieR Automata und ein neues, viertes Ende. Faszinierend an dem Rollenspiel sind vor allem die Story und das Szenario. In der postapokalyptischen Welt des Jahres 3461 begibt sich der junge Krieger Nier auf die Suche nach einem Heilmittel für seine kranke Schwester. Das mag nach einer eher konventionellen Prämisse klingen, aber die raffinierte Erzählweise, die vielen überraschenden Wendungen und auch die interessanten Schauplätze sorgen dafür, dass die Story von Anfang bis Ende fesselt.

Resident Evil Village

Den achten Teil der berühmten Horror-Reihe Resident Evil bekommt ihr zum halben Preis in der Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel auch das sogenannte Trauma-Paket mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen enthält. In Resident Evil Village steuern wir wie schon in Teil 7 Ethan Winters in der First-Person-Perspektive. Dieser wollte eigentlich nur ein ruhiges Leben mit seiner Familie führen, muss sich nun aber in einem rumänischen Dorf auf die Suche nach seinem entführten Kind machen. Dabei stößt er auf für die Reihe eher untypische Monster wie Vampire und Werwölfe. Im Vergleich zum Vorgänger bietet Resident Evil Village weniger Survival-Horror und dafür mehr Action sowie abwechslungsreichere Schauplätze.

Persona 5 Strikers Deluxe Edition

Persona 5 Strikers ist ein Spin-off des hochgelobten JRPGs Persona 5, das dessen Welt mit actionreichen Massenschlachten im Stil eines Dynasty Warriors verbindet. Ein bisschen des taktischen Gameplays bleibt aber im Spiel, etwa durch die Möglichkeit, jederzeit zu pausieren und in Ruhe Spezialfähigkeiten auszuwählen. Bei der Story knüpft Strikers direkt an Persona 5 an. Auf die Darstellung des japanischen Schulalltags wird diesmal jedoch verzichtet, die neue Geschichte spielt nämlich während der Ferien. Die Deluxe Edition enthält neben verschiedenen weiteren Bonusinhalten Musik aus Persona 1 bis 4 sowie das Mächtiger-Angriffs-Paket mit verschiedenen Buffs, Rüstungsgegenständen und Ingame-Währung.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Für nur 3,99 Euro könnt ihr im Golden Week Sale die Metal Gear Solid 5 Definitive Experience bekommen, die sowohl das Hauptspiel The Phantom Pain als auch den Prolog Ground Zeroes und sämtliche DLCs enthält. Das Actionspiel zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Freiheit aus. Dank der reichen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen haben wir in den weiten, offenen Gebieten unzählige Möglichkeiten, unsere Missionen zu erfüllen. Hinzu kommt ein motivierendes Progressionssystem, bei dem wir unsere eigene Basis aufbauen. Die Geschichte hat zwar ein paar Durchhänger, wird aber immerhin sehr aufwendig in Szene gesetzt.

Scarlet Nexus Deluxe Edition

Die Scarlet Nexus Deluxe Edition, die zusätzliche Ingame-Gegenstände enthält, bekommt ihr im Sale 58 Prozent günstiger. Scarlet Nexus ist ein JRPG, das vor allem durch seine spannenden Hack&Slash-Kämpfe überzeugt. In diesen können wir uns die Spezialfähigkeiten unserer Teammitglieder ausleihen, zu denen beispielsweise Elementarzauber oder Unsichtbarkeit gehören, was sehr unterschiedliche Taktiken erlaubt. Besonders spektakulär ist die Telekinesefähigkeit, mit der wir selbst schwere Lastwagen auf unsere Gegner werfen können. Das Setting ist eine alternative Gegenwart, in der die Wissenschaft vielen Menschen übernatürliche Fähigkeiten verliehen, aber auch gefährliche Mutanten hervorgebracht hat.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ kann bei der Präsentation auf ganzer Linie überzeugen. Trotz dreidimensionaler Charaktermodelle fängt das Fighting Game den Look der Anime-Vorlage perfekt ein, bis hin zu den spektakulär überzeichneten Effekten. Aber auch spielerisch hat Dragon Ball Fighter Z einiges zu bieten. Neben den zahlreichen Kombos und Spezialattacken, die wir meistern müssen, bringen die aus drei Kämpfern bestehenden Tag Teams Komplexität ins Spiel. Durch sie müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln, um die Attacken des Gegners bestmöglich zu kontern. Im Singleplayer bekommt ihr eine Kampagne, in der ihr den Weg zum finalen Bosskampf selbst bestimmen könnt.

Code Vein Deluxe Edition

Code Vein ist ein Action-Rollenspiel, in dem wir einen Vampir in einer postapokalyptischen Welt spielen. Der Grafikstil, der den typischen Anime-Look mit Gothic-Elementen vebindet, ist sehr stimmungsvoll geraten. Die Spielwelt hätte allerdings ein bisschen mehr Liebe zum Detail vertragen können. Dafür überzeugt das an Dark Souls erinnernde Gameplay. Dieses ist zwar auf den Nahkampf fokussiert, wir können aber auch Gewehre und Zauber einsetzen. In die Gefechte ziehen wir stets zu zweit. Wenn wir nicht im Online-Koop spielen wollen, wird die Rolle des Begleiters von der KI übernommen. Die Deluxe Edition enthält den Season Pass und weitere zusätzliche Ingame-Gegenstände.

The Evil Within 2

Das Horrorspiel The Evil Within 2 ist nicht nur deutlich zugänglicher als der stellenweise frustrierend harte erste Teil, sondern auch viel abwechslungsreicher. Mal kämpfen wir in offenen Gebieten gegen Dutzende Untote, mal werden wir in linearen Levels von übermächtigen Feinden gejagt. Surreale, albtraumhafte Abschnitte gibt es ebenso wie ruhige Momente in gespenstischen Umgebungen, in denen hinter jeder Ecke der nächste Schrecken lauern könnte. Dadurch wirkt The Evil Within 2 fast wie ein Best of des Horrorgenres. Entsprechend chaotisch ist die Story geraten, aber während man ihr einerseits manchmal nur schwer folgen kann, ist sie andererseits stets für Überraschungen und neue gruselige Ideen gut.

Shadow of the Colossus

Bei Shadow of the Colossus handelt es sich um das PS4-Remake des ursprünglich für PS3 erschienenen Klassikers. Dem Original wurden neue grafische Details wie feine Risse in den Mauern von Ruinen hinzugefügt, die die melancholische Stimmung der Spielwelt noch verstärken. Ansonsten bleibt das Spielgefühl weitestgehend erhalten: Nach wie vor durchstreifen wir allein mit unserem Pferd eine weitgehend leblose Welt, in der wir die Überreste einer untergegangenen Zivilisation erkunden. Unser Ziel ist es, die gewaltigen Kolosse aufzuspüren und sie in spektakulären Bosskämpfen zu töten, wodurch wir die Welt noch lebloser und trauriger machen. Insgesamt steht eher die düstere Atmosphäre als die Action im Vordergrund.