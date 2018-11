Keine Untertitel im Spyro-Remaster - Fans sauer auf Activision

Seit vergangener Woche können wir den PS1-Klassiker in der Spyro Reignited Trilogy für die PS4 und Xbox One im neuen Gewand erleben.

Zwar ist das Remaster mehr als gelungen, dennoch gibt es neben dem nötigen Download für die Retail-Version noch einen weiteren Punkt, der Fans des lila Drachen so ganz und gar nicht schmeckt - fehlende Untertitel.

Das Spyro-Remaster bietet neben der englischen und deutschen Sprachausgabe zusätzlich für viele weitere Länder eine entsprechende Lokalisierung.



Was ist das Problem? Zwar bietet das Spiel viele Sprachen, es gibt jedoch wie im Original keine Untertitel während der Zwischensequenzen. So ist das Spyro-Remaster für Hörgeschädigte und gehörlose Menschen nur mit deutlichen Abstrichen zu empfehlen.

Activision hat sich jetzt bezüglich der Thematik gegenüber der Seite GamePitt geäußert.

In der Form erwecken die Worte des Publishers den Anschein, als wäre das Angebot von mehreren Sprachen aus Sicht des Unternehmens bereits ausreichend, da auch das Original auf Untertitel verzichtet.

Reaktion der Fans: Auch Fans sind mit den Aussagen und der Entscheidung Activisions nicht zufriedenund haben unter anderem auf Reddit eine Petition geteilt, die Untertitel für die Spyro Reignited Trilogy fordert.

So sorgen die unglücklich gewählten Worte auch auf Twitter für reichlich Kritik. So schreibt Twitter-Nutzer Ian Hamilton:

It absolutely is an industry standard, Activision's statement is simply incorrect. It doesn't have to be a legal or cert requirement for it to be standard. We're in 2018 not 1998, the entire industry voluntarily including subtitles means including them is an industry standard.