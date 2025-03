Kingdom Come Deliverance 2 ist so realistisch, dass sogar ein reales Physikexperiment funktioniert

Heinrich bekommt es in Kingdom Come 2 auch mit den Urmächten der Natur zu tun – zum Glück kann er sich schlimmstenfalls vor ihnen erschrecken.

In Kingdom Come: Deliverance 2 wartet allerhand am Wegesrand. Doch wer von euch hätte gedacht, dass sogar das Wetter Erstaunliches bereithält? Die Gewitter sind etwa viel realistischer, als ihr vielleicht denkt. Es lohnt sich, das nächste Mal, wenn es blitzt und donnert, einfach mal inne zu halten.

Auch in Kingdom Come 2 gibt es einen Unterschied zwischen Licht und Schall

Kingdom Come: Deliverance 2 lässt euch nämlich, wie Reddit-Nutzer red_farmer berichtet, die wahre Natur der Schallgeschwindigkeit erleben. Denn auch wenn wir es im Alltag kaum wahrnehmen können, beamen sich Geräusche nicht in unser Ohr. Die Verformung der Luft – nichts anderes ist der Schall – breitet sich je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur unterschiedlich schnell aus. Dabei bleibt sie aber immer weit unter der Lichtgeschwindigkeit:

Lichtgeschwindigkeit: 299.792.458 Meter pro Sekunde

299.792.458 Meter pro Sekunde Schallgeschwindigkeit bei 20 Grad Celsius und trockener Luft: 340 Meter pro Sekunde

Vor allem die Temperatur verändert die Schallgeschwindigkeit deutlich. In zehn Kilometern Höhe, wo in etwa Verkehrsflugzeuge unterwegs sind, herrschen durchschnittlich –55 Grad Celsius. Dort ist der Schall nur mit rund 300 Meter pro Sekunde unterwegs. Mehr dazu auf sengpielaudio.

Ob Kingdom Come 2 diese Veränderung je nach Temperatur berücksichtigt, bleibt unklar, doch der Titel unterscheidet klar zwischen Licht und Schall. So könnt ihr bei Gewittern den Blitz in der Ferne einschlagen sehen, aber den Donner hört ihr je nach Entfernung erst deutlich später.

Als Richtwert gilt: Pro Kilometer Entfernung zum Blitzeinschlagsort etwa 3 Sekunden (via Bergfreunde).

Red_farmer prüfte, inwiefern das Mittelalter-RPG der Physik treu bleibt und kam zu dem Schluss, dass die Simulation recht akkurat sei. Dafür beobachtete er von einem Berg die Blitzeinschläge, markierte die Punkte auf der Karte und maß die Entfernung. Je weiter entfernt, desto länger brauchte das Donnergrollen, bis es bei ihm hoch oben auf dem Gipfel ankam. Der Titel setzt also nicht einfach einen festen Verzögerungswert, um eine Simulation vorzugaukeln, sondern orientiert sich an der echten Physik.

Auf YouTube gibt es auch Sequenzen, die euch den Realismus des Rollenspiels eindrucksvoll vorführen. In diesem Video wird zwar nicht gemessen, aber ihr könnt den herannahenden Schall quasi erlauschen:

Worüber ihr euch aber keine Sorgen müsst, ist die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden. Im Gegensatz zu Spielen wie Zelda: Breath of the Wild oder Red Dead Redemption 2, sucht sich der Blitz immer Orte fernab von euch aus, um einzuschlagen. Ihr könnt sogar in einem metallenen Vollpanzer über eine Ebene reiten, während sich über euch der Sturm des Jahrhunderts zusammenbraut und ihr werdet nicht getroffen.

Die Schallsimulation betrifft übrigens auch Schusswaffen, wie der Reddit-Nutzer ausführt. Während einer bestimmten Stelle in der Hauptgeschichte erlebt ihr einen Schuss aus größerer Entfernung. Hierbei seht ihr den Rauch an der Mündung, ehe die simulierte Schallwelle bei euch ankommt. Die Kugel trifft derweil als Drittes ein. Schneller als der Schall waren Geschosse damals noch nicht.

Habt ihr den Realismus von Kingdome Come 2: Deliverance beim Wetter selbst bereits bemerkt – vielleicht, weil ihr die Faustregel für Gewitter kennt und selbst ausprobiert habt? Gibt es einen weiteren physikalischen Effekt, den ihr korrekt simuliert beobachtet habt? Schreibt uns von euren Erfahrungen aus dem Böhmen der Vergangenheit gerne in die Kommentarsektion.