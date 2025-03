Kingdom Come Deliverance 2-Fans feiern längst überfälligen Schnellreisepunkt aus Patch 1.2 - und ich kann sie sehr gut verstehen

Der große Patch für Kingdom Come: Deliverance 2 hat etliche Verbesserungen mitgebracht.

Am 13. März hat Warhorse das große Update 1.2 für Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht, welches zig Anpassungen und Verbesserungen ins Spiel gebracht hat. Neben größeren neuen Elementen wie der Friseurfunktion sind es vor allem kleinere Neuerungen, die bei der Community für Entzückung sorgen. So auch in diesem Fall.

Auf Reddit wird bereits fleißig über die Neuerungen diskutiert und mir ist vor allem ein Thread aufgefallen. Nicht nur wegen des Titels "Der Patch ist hier mit der wichtigsten Änderung überhaupt", sondern auch, weil ich die Begeisterung über diese Anpassung sehr gut nachvollziehen kann.

Tobias Veltin Tobi war schon als kleiner Junge von Rittern und Burgen fasziniert. Und auch wenn es natürlich nur eine Interpretation des "echten" Mittelalters ist, liefert Kingdom Come: Deliverance 2 für ihn eine derart glaubwürdige Illusion vom Böhmen des 15. Jahrhunderts, dass er viele Tage lang komplett im RPG von Warhorse versunken ist.

Ihr kommt jetzt auf Wunsch schneller zur Kräuterfrau

Worum geht es denn eigentlich? Patch 1.2 hat der ersten großen Open World-Karte einen weiteren Schnellreisepunkt hinzugefügt. Und das nicht irgendwo, sondern bei Bozenas Hütte. Bozena ist die Kräuterfrau, die Hans und Heinrich zu Beginn des Spiels das Leben rettet.

Aber auch später gibt es genügend Gründe, wieder bei der alten Frau vorbeizuschauen. Sie hat beispielsweise ein kostenlos nutzbares Bett und eine Alchemie-Station, ihre Hütte ist zudem ein perfekter Ausgangspunkt für diverse Nebenmissionen in der Umgebung und auch um die Kräuterfrau selbst bzw. ihre Tochter gibt es eine spannende Quest.

Ich habe bei meinem Durchgang Bozena mehrfach aufgesucht und mich ebenfalls mehrfach geärgert, dass dieser relativ zentrale Ort der ersten Karte keinen Schnellreisepunkt spendiert bekommen hat.

Er war also mehr als überfällig. Und offenbar sehen das viele andere Kingdom Come-Spieler*innen genauso.

Viel Zustimmung in den Kommentaren

Der Beitrag hat jedenfalls bereits knapp 2400 Upvotes und etliche Kommentare wie den von Crazy_Win_4253 gesammelt:

"Ja, das war neben dem Überspringen des Prologs einer meiner größten Wünsche."

Andere User schreiben, dass sie die ersten Ritte oder Spaziergänge zwar genossen hätten, irgendwann allerdings gerne schnellgereist wären, was bislang aber nicht funktionierte. Patch 1.2 hat hier nun glücklicherweise Abhilfe geschaffen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Anpassungen Patch 1.2 noch vorgenommen hat, kann ich euch unsere Übersicht mit den verlinkten Patch Notes ans Herz legen:

Patch 1.2 wird nicht das letzte Update für Kingdom Come: Deliverance 2 gewesen sein. Für das Jahr 2025 hat Warhorse bereits eine Roadmap mit weiteren Inhalten veröffentlicht. Unter anderem wird es drei größere, allerdings auch kostenpflichtige Story-Erweiterungen für das Rollenspiel geben.

Die erste davon soll sich um einen geheimnisvollen Künstler und dessen Vergangenheit drehen, der Release dieses DLCs ist grob für den Zeitraum April bis Juni geplant.

Was sind eure Highlights aus Update 1.2 von Kingdom Come: Deliverance 2?