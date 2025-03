Kingdom Come Deliverance 2: Gewaltiges Update 1.2 ist da, fixt die Teufel in Trosky-Quest und 1000 andere Dinge - alle Patch Notes

Wir verschaffen euch einen Überblick über die lange Liste an Patch Notes.

Mit Patch 1.2 hatte Kingdom Come: Deliverance 2-Entwickler Warhorse ein gigantisches Update angekündigt. Jetzt ist es da und bringt nicht nur jede Menge Fixes für technische Problemchen, sondern auch von vielen Fans sehnlichst herbeigewünschte neue Inhalte:

Dank dem frisch ins Spiel gekommenen Barber Shop ist es jetzt nämlich möglich, Heinrich unterschiedliche Frisuren und Bärte zu verpassen. Wir haben die vollständigen Patch Notes für euch und stellen euch das Wichtigste noch mal ausführlicher vor.

Patch 1.2

Alle Plattformen (PS5, PC, Xbox Series X/S)

verfügbar: ab jetzt

ab jetzt Größe auf Steam: 63 GB

Barber Shop und Fixes – das steckt in Patch 1.2

Warhorse hat in einem Post auf X bekanntgegeben, dass das Update jetzt da ist. Bei uns auf der Xbox Series X ist er aktuell noch nicht verfügbar, aber vermutlich wird er nun auf allen Plattformen nach und nach ausgerollt.

Bei den über 1000 Fixes setzt Warhorse an so ziemlich allen Punkten im Spiel an. So sollen unter anderem visuelle und Performance-Probleme behoben werden. Dazu gehören beispielsweise Stotterer in Cutscenes und Fehler bei Beleuchtung und Wettereffekten wie Gewitter in Innenräumen.

Auch für den viel kritisierten Regen wurden Verbesserungen angekündigt. Zusätzlich soll es den Sound-Aussetzern auf PS5 an den Kragen gehen, allerdings beziehen sich die Patch Notes hierbei explizit auf in den Controller eingesteckte Kopfhörer.

Falls euch außerdem das lästige Reit-Tutorial zur Weißglut getrieben hat, weil es euch einfach ständig informiert hat, dass ihr den Stick beim Galoppieren nicht gedrückt halten müsst, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Das wird nach Installation des Patches eine Ende haben.

Und da wir schon bei "zur Weißglut getrieben" sind: Womöglich konntet ihr wie wir bisher einen der Kamine in der "Teufel von Trosky"-Quest einfach nicht finden.

Das lag daran, dass sich bei manchen Spielenden zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Tür in der Burg Trosky nicht öffnen ließ. Jetzt solltet ihr hier aber ohne Probleme durchkommen.

In den Patch Notes stecken noch zahlreiche weitere Quest Fixes, die sich aber zumeist auf sehr spezifische Bedingungen beziehen, die vermutlich den meisten Spielerinnen und Spielern gar nicht unterkommen.

Dazu kommen auch viele Anpassungen für Balance und mehr Komfort: So hat jetzt zum Beispiel Bozenas Hütte endlich den Schnellreisepunkt, den wir uns schon die ganze Zeit gewünscht hatten. Zudem gibt es einen Marker für Köter, wenn ihr ihn heimschickt.

Bei der Controllerbelegung hat sich dann doch nicht allzu viel geändert: Hier wurde nur die Tastenbelegung verändert, mit der ihr den Fotomodus aufruft, damit ihr den nicht mehr versehentlich öffnet.

Barber Shop: Das coole neue Feature, das 1.2 ins Spiel bringt, ist der Barber Shop, dank dem ihr Heinrich nun Frisuren und Bärte verpassen könnt. Die Läden sollen in der Nähe von Badehäusern ergänzt werden und eine frische Rasur einen Charisma-Bonus bringen.

KCD2 Patch 1.2: alle Patch Notes

Die Patch Notes fallen entsprechend gewaltig aus und füllen über 30 Seiten. Wir verschaffen euch einen Überblick, in welchen Kategorien Änderungen vorgenommen wurden – und das sind satte 36! Die vollständige Liste an Änderungen findet ihr hier.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar erschienen und kam sowohl bei der Kritik als auch bei Spieler*innen äußerst gut an. 1.2 ist das erste große Update seit dem Day One-Patch zum Release des Spiels. Im Laufe des Jahres werden weitere sowie kostenpflichtige DLCs folgen.

Welche euch besonders wichtige Änderungen habt ihr in den Patch Notes erspäht?