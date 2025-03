Kingdom Come Deliverance 2-Fans vermissen praktischen Kampf-Perk aus Teil 1, haben aber auch eine Erklärung, warum er nicht im Spiel ist

Ob sich Heinrich wohl insgeheim auch den Headcracker-Perk aus dem ersten Teil zurückwünscht?

In Kingdom Come: Deliverance 2 könnt ihr im Laufe des Spiels eine ganze Reihe nützlicher Perks für Hauptcharakter Heinrich freischalten. Diese verleihen ihm unter anderem dauerhafte Vorteile im Kampf, lassen ihn besser schleichen oder Boni beim Brauen von Tränken erhalten.

Ein ähnliches Perk-System gab es auch schon im Vorgänger und ein Blick auf Reddit hat nun offenbart, dass sich einige Fans einen ganz bestimmten Skill aus dem ersten Teil auch in KCD2 wünschen würden.

KCD1-Perk lieferte höhere Chancen auf einen Knockout während eines Kampfes

Was ist das für ein Perk? Es handelt sich um den Perk "Headcracker" (dt. Schädelbrecher), der sich in die Stärke-Skills des Rollenspiels einreiht und laut der Ingame-Beschreibung folgenden Effekt hat.

"Es besteht eine 10% höhere Chance, dass ihr euren Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaut." Quelle

Headcracker empfanden viele offenbar bei Kämpfen als sehr praktisch. Die höhere Chance, jemanden auszuknocken, bot nämlich unter anderem Gelegenheiten, bei möglicherweise überlegenen Gegnern das Weite zu suchen oder ein Gegenüber auszurauben, ohne es direkt zu töten.

Generell scheinen viele User die Meinung des Thread-Eröffners zu teilen, der Post hat an die 1.700 Upvotes gesammelt. In den Kommentaren wird allerdings auch direkt eine mögliche Erklärung geliefert, warum es der Schädelbrecher-Perk eben nicht in Kingdom Come: Deliverance 2 geschafft hat.

YourMainHero schreibt nämlich:

"Ich denke, man wird im Spiel so stark, dass man den Perk einfach nicht braucht. Heinrich-Level vom Trank des Verderbens auf Pfeile und Bolzen löscht ein ganzes Lager von Banditen aus, ohne dass sie es überhaupt mitbekommen."

Gerade im späteren Spielverlauf wäre der Perk also möglicherweise "sinnlos" gewesen. Ob das der Grund war, dass Warhorse den Skill nicht implementierte, ist aber natürlich reine Spekulation.

Auch wenn eigentlich alle Perks in Kingdom Come: Deliverance 2 einen wirkungsvollen Nutzen haben, kann die Auswahl für Anfänger*innen möglicherweise überfordernd sein. Unten findet ihr Stephans Tipps für die besten Perks zum Start. Wichtig ist in jedem Fall, dass ihr wisst, dass ihr Perks aktiv freischalten müsst und nicht automatisch bekommt – das lässt sich nämlich durchaus übersehen.

Kingdom Come: Deliverance 2 erschien im Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC und ist mit seiner enorm detailliert gestalteten Welt und den vielen spielerischen Freiheiten schon jetzt eines der Highlights des Jahrgangs. Für dieses Jahr hat Entwickler Warhorse bereits weitere Inhalte angekündigt, darunter mehrere kostenpflichtige Story-Erweiterungen.

Welches sind eure liebsten Perks im Spiel? Hättet ihr bestimmte aus Teil 1 auch gerne in KCD2 gesehen?