Kingdom Come Deliverance 2: Ihr seid so sehr in der Open World versunken, dass ihr die erste Hauptmission darin komplett vergessen habt

Ihr habt es nicht eilig mit der Hauptstory.

Im Laufe der Woche haben wir darüber berichtet, dass sich sehr viele Fans von Kingdom Come: Deliverance 2 in der Open World des Spiels verlieren und die erste große Hauptquest eine ganze Weile aus den Augen verlieren.

Das liegt vor allem an der fantastischen Atmosphäre, den spannenden Nebenaufgaben und den spaßigen Nebenaktivitäten. Wir wollten von euch wissen, wie es euch dabei geht und eure Stimmen haben einmal mehr unterstrichen: Die Hochzeit muss einfach warten.

10:19 Wir haben 10 Fehler in Kingdom Come 2 gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst

Ihr könnt nicht genug von Kingdom Come 2 bekommen

In unserer Umfrage haben 1.728 von euch abgestimmt und nochmals deutlich gemacht, dass ihr es nicht besonders eilig mit der Hauptgeschichte und dem Voranschreiten in der Story habt. Gerade einmal 6 % von euch haben angegeben, dass sie 10-15 Stunden oder gar weniger gebraucht haben, um den ersten großen Punkt – die Hochzeit – in der Geschichte zu erreichen.

Immerhin 14 % immerhin an, dass sie das Ziel nach 15-25 Stunden erreicht haben, 16 % haben hingegen nochmal zehn Stunden länger (25-35) gebraucht. Das macht schon sehr deutlich, dass ihr euch liebend gern anderweitig beschäftigt, immerhin ist die Hochzeit in 10 Stunden gut zu erreichen.

Trotzdem haben ganze 18 % dafür gestimmt, dass sie sogar mehr als 35 und bis zu 50 Stunden gebraucht haben, um an diesen Punkt zu gelangen. Ein Drittel von euch sagt sogar scherzhaft "Welche Hochzeit?" und macht damit klar, dass die Hauptmission zur absoluten Nebensache geworden ist.

Ihr habt aber auch nicht nur abgestimmt, sondern auch eure Gedanken in den Kommentaren dagelassen. Lost1986 schreibt etwa: "Ich bin mit Haupt lvl 25 endlich bei der Hochzeit angekommen nach über 80 Stunden xD" und auch Cytrus89 gesellt sich in den Club der "prokrastinierenden 'Hochzeits-Verweigerer': "Ja ich gehör da auch dazu. Irgendwann nach 100 Stunden hab ich dann mal mit der Hauptquest weiter gemacht :P"

Shalashaska83 hat diesbezüglich aber einen wichtigen Hinweis: "Vielleicht sollte man "Betroffen" einfach mitteilen, das man ab Kapitel 2 auch jeder Zeit wieder zurück reisen und dortige Nebenquest etc. anschließen kann? ;-)" Zudem empfiehlt er, sich gar nicht so sehr von der Angst, etwas zu verpassen, stressen zu lassen: "Auf Grund der unterschiedlichen Enden und auch Entscheidungen im Spiel selbst, lohnen sich mehrere Durchgänge sowieso bzw. sind dafür ja sogar nötig. Fomo zerstört, meiner Meinung nach, irgendwann den Spaß am Spiel."

Wir können in jedem Fall total nachvollziehen, dass viele von euch sehr viel Zeit im mittelalterlichen Böhmen verbringen und nichts verpassen wollen – auch wir haben schon unzählige Stunden in der Welt von Kingdom Come Deliverance 2 verbracht und wollen noch das ein oder andere Würfel-Match austragen.

Und für alle, die die Hochzeit noch nicht erlebt haben und sich fragen, was danach noch alles kommt, zitieren wir zum Abschluss noch Communty-Mitglied ElMarcelo1720: "Das erste Gebiet ist erst der Anfang… Und ein kalter Tropfen auf dem Heißen Stein… Dieses Spiel ist so unfassbar gut."