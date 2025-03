Kingdom Come Deliverance 2: Müller oder Schmied - Mit wem seid ihr auf die Hochzeit gegangen?

Für welches Herzblatt habt ihr euch entschieden?

In Kingdom Come Deliverance 2 können wir unzählige Stunden in der Open World verbringen, ohne dabei nennenswerte Fortschritte in der Handlung des Rollenspiels zu machen. Der Weg zum ersten großen Story-Punkt, der Hochzeit, ist dabei ein regelrechtes Meme geworden, indem Leute Witze darüber machen, wie lange sie bis zur Feier gebraucht haben.

Eine Entscheidung, die wir während Heinrichs Abenteuer treffen müssen, ist für unseren Weg zu Vermählung besonders wichtig, denn wir müssen uns überlegen, ob wir uns die Teilnahme mit dem Schmied Radovan oder dem Müller Krezyl verdienen wollen.

Beide warten mit einer eigenen Questreihe, an deren Ende wir die Hochzeit erreichen und wir wollen heute von euch wissen, für welchen Weg ihr euch entschieden habt.

Radovan oder Krezyl: Welchen Weg habt ihr genommen?

Nach dem Prolog bekommen relativ klare Ziele vor die Nase gesetzt. Wir brauchen einen Schlafplatz, eine Arbeit und müssen uns Gedanken machen, wie wir es ohne Einladung auf die große Hochzeit schaffen, die im Dorf Semin stattfinden soll.

Wir haben nun zwei Möglichkeiten und können wählen, ob wir eine Anstellung bei Schmied Radovan annehmen, oder anfangen für Müller Krezyl zu arbeiten. In beiden Fällen bekommen wir Zugang zu einem Bett, einer Kiste und der jeweiligen Questreihe.

Innerhalb der beiden Geschichten bekommen wir jedoch noch einige andere tolle Belohnungen. Entscheiden wir uns für den Schmied, stoßen wir etwa sehr schnell auf unser altes Pferd Pebbles. Daher lohnt es sich sehr, vor der Hochzeit beide Quest-Reihen so weit wie möglich zu bearbeiten.

Den letzten Schritt können wir allerdings nur mit einer Partei gehen und wir wollen nun wissen, für welche ihr euch entschieden habt:

In einer anderen Umfrage haben viele von euch angegeben, dass sie sehr viele Stunden bis zur Hochzeit gebraucht haben, wir rechnen also damit, dass ein Großteil zumindest beide Questreihen absolviert hat.

Wir sind schon gespannt, wer bei euch die Nase vorn hat und freuen uns über zahlreiche Stimmen. In den Kommentaren könnt ihr uns noch erzählen, warum ihr euch für Radovid oder Krezyl entschieden habt.