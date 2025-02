Kingdom Come Deliverance 2: Pferd rufen - so holt ihr euer Ross zu euch

Wenn ihr die richtige Taste drückt, kommt euer aktuelles Pferd sofort zu euch gelaufen.

Pferde sind in Kingdom Come: Deliverance 2 äußerst nützlich. Sie lassen euch nämlich nicht nur flotter von einem Punkt zum nächsten gelangen, sondern fungieren darüber hinaus auch noch als wandelnde Lagerhäuser, bei denen Held Heinrich Gegenstände, Rüstungen und Waffen lagern kann.

Ein kurzer Knopfdruck ruft das Pferdetaxi herbei

Ein Pferd ist also eine prima Sache, weswegen ihr euch im Mittelalter-RPG von Warhorse schnellstmöglich eins zulegen solltet. Sobald ihr eines habt, könnt ihr es mit einem simplen Knopfdruck zu euch holen. Das Spiel verrät das nur kurz, weswegen sich das Kommando leicht übersehen lässt.

Pferd rufen: Kurzer Druck auf die Dreieck (PS5) bzw. Y-Taste (Xbox)

Sobald ihr den Knopf gedrückt habt, kommt euer aktuelles Pferd zu euch gelaufen und ihr könnt euch direkt in den Sattel schwingen. Das gilt aber nur, wenn das Ross auch euch gehört, nicht, wenn ihr einfach mal heimlich aufgesprungen seid.

Die Dreieck/Y-Taste ist übrigens auch noch für euren anderen tierischen Begleiter (Köter) zuständig. Um den Hund herbeizurufen – sobald ihr ihn bekommen habt – müsst ihr den Knopf allerdings gedrückt halten.

Das Pferderuf-Kommando ist übrigens nicht die einzige Aktion im Spiel, die sich leicht übersehen lässt – das können wir jedenfalls aus eigener leidiger Erfahrung sagen. Auch der Knopf für das Ausrüsten der Fackel ist vergleichsweise gut "versteckt".

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erschienen. Das Rollenspiel kommt sowohl bei Kritiker*innen als auch der Community sehr gut an und hat sich in den ersten Tagen bereits eine Million Mal verkauft.

Entwickler Warhorse hat bereits angekündigt, dass das RPG auch nach dem Launch mit neuen Inhalten versorgt werden wird. Im Laufe des Jahres 2025 sollen unter anderem drei große und kostenpflichtige Story-DLCs erscheinen.