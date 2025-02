Kingdom Come: Deliverance 2-Spielzeit: So lang braucht ihr für Haupt- und Nebenmissionen

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein echter Brocken!

Dass Kingdom Come: Deliverance 2 ein extrem großes Spiel wird, war eigentlich schon klar. Schließlich hatte Entwickler Warhorse erklärt, das längste Skript der Videospielgeschichte zu haben. Jetzt haben wir das Mittelalter-Rollenspiel durchgespielt und können euch verraten, wie viel Zeit ihr genau einplanen solltet!

So lange braucht ihr für die Hauptstory von Kingdom Come: Deliverance 2

In Kingdom Come: Deliverance 2 erwarten uns gleich zwei Maps mit großen offenen Spielwelten, die wir frei erkunden können. Die Hauptstory fungiert dabei als roter Faden und die zweite Karte wird auch erst in deren Verlauf freigeschaltet.

27:02 Test-Video: Kingdom Come: Deliverance 2 ist der neue König der Open-World-Rollenspiele

Allein für die Hauptgeschichte könnt ihr 50 bis 60 Stunden einplanen. Dabei erwarten euch etwas linearere Quests in kleineren Arealen und eine Vielzahl langer Cutscenes. Zudem gibt es innerhalb der Hauptmissionen die Möglichkeit für sehr viele optionale Gespräche, Missionsziele oder Interaktionen mit den Hauptfiguren.

Dank Sidequest und Nebentätigen noch wesentlich mehr Spielzeit

Dass ihr nach 60 Stunden mit dem ganzen Spiel durch seid, solltet ihr aber nicht erwarten - zumindest, wenn ihr richtig viel Spaß mit KC2 haben wollt. In der offenen Welt warten nicht nur zahlreiche Nebenquests, sondern auch Zufallsbegegnungen, Schatzsuchen, Nebentätigkeiten wie Schmieden oder Tränkebrauen und optionale Dialoge.

Widmet ihr euch diesen ausgiebig, dann könnt ihr die Spielzeit gut und gerne auf 100 bis 120 Stunden verdoppeln. Wir würden euch auch empfehlen, euch für diesen Titel Zeit zu nehmen, denn das RPG ist definitiv darauf ausgelegt, es langsam zu zocken und voll in die Welt abzutauchen.

Außerdem stecken gerade in den Nebenmissionen, die hervorragend mit der Hauptstory verwoben sind, richtig gut geschriebene und vielseitige Geschichten, die sich nie nach Beschäftigungstherapie anfühlen. Quantität geht hier definitiv nicht über Qualität. Mehr darüber lest ihr in unserem Test.

Wie viel Zeit nehmt ihr euch für KC2?