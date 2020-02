Silent Hill-Fans glauben, dass Kojima nächste Woche neuen Teil enthüllt

Hideo Kojimas Entwicklerstudio Kojima Productions hat vor wenigen Stunden einen Tweet abgesetzt, über denen sich etliche Spieler gerade den Kopf zerbrechen. Dort finden Adleraugen nämlich gleich mehrere Hinweise darauf, dass in der nächsten Woche ein neues Silent Hill enthüllt werden könnte. Wir dröseln es für euch auf.

An dem unteren Tweet scheint auf dem ersten Blick nichts auffälliges dran zu sein. Ein Kojima Productions-Mitarbeiter aus Japan telefoniert mit einem anderen Kojima Productions-Mitarbeiter, der sich gerade in Großbritannien befindet.

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately.....I think i can say more soon about what we are going to.....#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v