Schade, Cyberpunk: Optionale Third-Person-Modi sind ein Segen, der noch in zu vielen Spielen fehlt

Optionale Third-Person-Modi sind ein Segen, findet Dennis.

Ob einem ein Spiel gefällt oder nicht, kann dutzende Gründe haben. Sei es das Genre, der Grafikstil oder die spielbare Hauptfigur. Für mich ist einer der banalsten aber zugleich auch wichtigsten Gründe jedoch die Wahl der Kameraperspektive und an dieser Stelle muss ich mich direkt als großer Freund der Third-Person-Ansicht outen.

Abseits reiner First-Person-Shooter wie beispielsweise Doom Eternal würde ich die Schulterperspektive jederzeit der Ego-Perspektive vorziehen. Stellen Entwickler beide Modi zur Wahl, ist das für mich ein enormer Pluspunkt, an dem sich gerne mehr Studios ein Beispiel nehmen können.

Dennis ist in den 90ern vor allem mit Spielen aus der Seitenansicht, wie Mario oder Sonic, oder Spielen aus der Vogelansicht, wie Breath of Fire oder Suikoden, aufgewachsen. Anfang der 2000er waren es vor allem Strategiespiele aus der Isoperspektive. Heutzutage bevorzugt er vor allem Third-Person-Titel, würde bei einem Doom aber niemals “nein” sagen.

Welche Kameraperspektive einem taugt beziehungsweise welche man bevorzugt, ist rein subjektiv und davon ab auch teils Genre-bezogen.

Mir gibt die Third-Person aber vor allem aufgrund zweierlei Punkten einen Mehrwert: Sie ist übersichtlicher, sprich ich habe die Spielwelt und meinen Charakter wortwörtlich besser im Blick und die Orientierung fällt mir aufgrund des größeren Sichtfeldes (FOV) wesentlich leichter.

Zudem ist sie für mich magenfreundlicher. Third-Person-Spiele kann ich aufgrund von leichter Motion Sickness deutlich länger spielen als Titel aus der Ego-Perspektive.

Avowed können wir zum Release in diesem Jahr sowohl in der First- als auch in der Third-Person spielen.