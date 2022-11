God of War Ragnarök: Kratos-Sprecher glänzt mit richtig schön schlechten Dad Jokes

Nur noch zwei Tage trennen uns von einem der meisterwarteten Spielereleases des Jahres 2022: God of War Ragnarök. Da geht es ja doch meistens eher ernst zu, mit der ganzen Schnetzelei wäre es vielleicht auch etwas unpassend, wenn der grummlige Kratos die ganze Zeit schlechte Witze reißen würde. Für seinen Sprecher Christopher Judge gilt das aber anscheinend nicht.

Bevor uns der Fimbulwinter endgültig erreicht, hat der Synchronsprecher von Kratos, dessen bekanntestes Wort wohl "Boy" ist, jetzt die Veröffentlichung gebührend eingeläutet. Und zwar mit richtig schön schlechten Dad Jokes, die bei besagtem Boy Atreus wahrscheinlich für jede Menge Augenrollen sorgen würden:

Was ist das Beste an der Schweiz? Keine Ahnung, aber die Flagge ist ein großes Plus.