Die Krogs schlagen zurück: Waldgeist überrollt verdutzten Zelda TotK-Spieler

Dieser Krog guckt auch schon so grimmig, als würde er demnächst etwas gegen die Zelda-Quälerei unternehmen.

Die Krogs aus Zelda: Tears of the Kingdom haben offenbar die Schnauze voll. Und zwar gestrichen! Nach abertausenden Links, die sie geröstet, in die Luft geschossen oder anderweitig gequält haben, blasen die kleinen Waldgeister jetzt allem Anschein nach zum Gegenangriff. Kein Wunder, immerhin wurden sie lange genug von uns herumgeschubst. Aber Spaß beiseite: Es gibt mindestens einen dokumentierten Krog-Angriff und die kleinen Biester können uns wohl wirklich gefährlich werden.

Zelda: Tears of the Kingdom - Krogs können Link verletzen, seid lieber nett zu ihnen

Darum geht's: Kurz nach dem Release von Zelda Tears of the Kingdom ging die Quälerei los. Die armen kleinen Waldgeister namens Krogs bitten Link einfach nur um ihre Hilfe, weil sie ganz erschöpft sind und sich nicht bewegen können. Aber was macht der? Er experimentiert mit den hilflosen Krogs, bastelt sie an Raketen oder Dönerspieße und kreuzigt sogar Krogs – furchtbar gemein (aber auch sehr witzig)!

Jetzt gibt es Rache: Rache ist ja bekanntermaßen ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, quasi Blutwurst. Dementsprechend haben sich die Krogs ihr gemeinschaftliches Leiden wohl eine ganze Weile angesehen, bevor sie zum Gegenschlag ausholen. Der könnte es in sich haben, wenn wir darüber nachdenken, wie viel Schmerz ihnen zugefügt worden sein muss.

Wie auch immer: Ein Zelda TotK-Spieler musste jetzt am eigenen Link-Leib spüren, dass mit den kleinen Waldgeistern nicht zu scherzen ist. Sie können Link auf jeden Fall Schaden zufügen, auch wenn das hier vielleicht eher einfach nur ein Versehen war, an dem Link und kein Krog die Schuld trägt. Aber so richtig sicher sein können wir auch nicht.

Am besten seht ihr euch den "Unfall" einmal selbst an, um zu urteilen:

Böse Zungen würden behaupten, dass dieser Krog hier nicht ganz unschuldig ist. Womöglich hat er Link sogar eigenhändig diesen Abhang hier heruntergeschubst, um ihn dann auch noch zu überrollen. Aber eigentlich sehen die lieben kleinen Waldgeister so niedlich aus, als würden sie keiner Fliege etwas zu leide tun können. Andererseits reicht es selbst den sanftmütigsten Wesen irgendwann, wenn sie zu lange unterdrückt werden.

Krog-Ersatz gefunden: Eigentlich haben sich viele Fans nach dem Krogs-Quälen schon längst ein neues Ziel für ihre Schandtaten gesucht. Statt die armen kleinen Waldgeister mit den Riesenrucksäcken durch die Gegend zu ballern, wurde der arme Birkda aka Addison behelligt. Der will eigentlich nur in Ruhe ein paar Schilder aufstellen, aber dann kommt immer ein völlig irrwitzig gekleideter Typ vorbei und fängt an, ihn mit Feuer oder Blitzen zu malträtieren.

Was meint ihr: Haben die Krogs endgültig genug und greifen jetzt an oder war das Ganze wirklich nur ein unglücklicher Zufall?